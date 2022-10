Európában őshonos gombafajtákat használnak ahhoz az „élő koporsóhoz”, amely egy fiatal holland építész találmánya és mostantól a Bécsi Temetkezési Vállalat kínálatában is szerepel. A különleges koporsót egy hét alatt növesztik formára, majd kiszárítják, amivel leállítják a gombafonalak növekedését. Ha a koporsó talajvízzel érintkezik, a gombák újra életre kelnek és segítenek lebontani a benne lévő testet is.

Ráadásul a komposztálás során semlegesítődnek a felszabaduló méreganyagok és regenerálódik a talaj is. Az „élő koporsó” első ránézésre hungarocellhez hasonlít, és pont olyan könnyű is, viszont akár 200 kilós testet is elbír. A koporsóbélés moha, de külön kérésre lehet vászon is. A micélium-koporsó hagyományos és természetközeli temetésekhez egyaránt használható.

A gombafonalakból növesztett koporsó már Bécsben is elérhető © Loop

A Loop Biotech koporsója teljesen környezetbarát: előállításakor nem termelődik szén-dioxid, ráadásul kiváltja az egyre értékesebb faanyagot is. Egyelőre külföldön készítik, de hamarosan Ausztriából fedeznék az osztrák piac igényeit. Az „élő koporsó” azok számára lehet jó alternatíva, akik természetközeli temetést szeretnének, de bármilyen okból elutasítják a hamvasztást.

Közben a Bécsi Központi Temetőben, a Wiener Zentralfriedhofon külön részt alakítottak ki a természetközeli temetések számára, amivel a piac igényeire reagálnak. A természetközeli módon kezelt területre kizárólag bio-koporsóban lehet temetkezni és tilos bármilyen fém vagy szintetikus anyag. A természetközeli parcella bejáratánál emlékhelyet alakítottak ki az elhunytak nevével és fából készült padokkal. A hozzátartozók egy emlékdobozban helyezhetik el az elhunyt szerettüknek szóló üzenetüket.