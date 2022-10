“Egyedi, jelenleg is jól prosperáló üzleti épület-együttest kínálunk megvásárlásra Sopron belvárosától pár perces sétára, de autóval is kitűnően megközelíthető, központi helyen! Az ingatlan három részre osztható, melyek jól elhatárolhatóak, de akár össze is kapcsolhatóak. Az utcafronti klasszicista műemlék épület 1810-n épült, bruttó 630 nm-s, két szintes, részben alápincézett.

Jelenleg egy 11 szobás, igényes boutique hotelként működik wellness részleggel. Állapota kitűnő, semmilyen felújítási, vagy karbantartási munkát nem igényel. Az udvari oldalszárny és keresztszárny stílusában igazodik a klasszicista főépülethez. A C alakban elhelyezkedő épületegyüttes egy tágas, gyönyörű udvart fog közre. A keresztszárnyban jelenleg iroda és raktár, az oldalszárnyban szolgálati lakások kaptak helyet. [...]”

