– Megtiszteltetésként ért, hogy meghívtak Rotterdamba a Reuzel márkát használó borbélyok továbbképzésére. Intenzív öt nap elé nézek, ami ugyan a komfortzónámon kívül van, mégis hatalmas motivációt ad – mondta el Csetkovics Jenő, akit a nemzetközi márka magyarországi nagykövetévé is választhatnak.

A népszerű borbélytól megtudtuk, korábban sem továbbképzéseken, sem versenyeken nem vett részt. Úgy gondolja, az nem az ő világa, viszont szerencsésnek érzi magát, hiszen vi- zuálisan el tudja képzelni a kívánt frizurákat.

– Mindig is imádtam a fodrászüzleteket, szinte havonta vitt oda édesanyám. Később már magam mentem, de sose sikerült úgy a séróm, ahogy azt szerettem volna. Úgy voltam vele, hogy majd én megmutatom, hogyan kell ezt jól csinálni. Aztán 1995-ben, elsős fodrásztanulóként a mesterektől ellestem ezt-azt és hamarosan mentem is házhoz dolgozni. Azóta is megvan sok vendégem közülük – árulta el Csetkovics Jenő.

A soproni borbély, Csetkovics Jenő mindig ráérez, vagy akár meg is előzi a divatot. Fotó: Csetkovics Barber Club

Az elmúlt évtizedek során volt a szakmának egy leszálló időszaka, amiből pár évvel ezelőtt újult erővel tért vissza. – Kezdetben csak házhoz jártam, aztán pincében és garázsban fogadtam a vendégeket, katonaként a laktanyában folytattam, de dolgoztam szalonban is. Majd 2005 környékén sikerült annyira megerősödnöm, hogy megnyitottam a saját szalonomat „Borbély” néven. Akkoriban csak az idősebbek ismerték a szó jelentését.

Aztán tíz év múlva berobbant a barberdivat, de mi akkor már erős vendégkörrel rendelkeztünk – emlékezett vissza Csetkovics Jenő, akitől megtudtuk, az erőssége egyben a gyengesége is. Olyan nagy vendégkörrel rendelkezik, hogy nem tud évek óta új vendéget fogadni. Így megoldásként kitanította az öccsét, majd további kollégákat is, hogy közösen működtessék a színvonalas barberclubot.

A tehetséges borbély számtalan alkalommal divatot is teremtett a városban, ezzel megelőzve a trendeket.

– Mindig ráéreztünk a trendekre, vagy akár meg is előztük azokat! Úgy 2006–2010 között rengeteg mintát nyírtam a hajakba. A legbüszkébb arra a munkámra vagyok, amikor egy barátom hajába a Depeche Mode tagjait készítettem el és a zenekar hivatalos honlapjára is kikerült. Imádtam ezt a stílust, de kezdett egyre unalmasabbá válni és kevesebbet is csináltam – osztotta meg a borbély. Hozzátette, 2016 környékén országos szinten lett divat a mintás frizura, amikből még versenyeket is rendeztek Budapesten, de akkor már Sopronban lejártnak számított.