Különböző versenyszámokban kellett teljesíteniük a versenyzőknek: fegyveres váltófutás; kézigránát célbadobás, céllövészet lézeres fegyverrel, akadályfutás, teherautóabroncs-cipelés, medicinlabda-dobás, elsősegélynyújtás, tereptan, honvédelmi totó és gyakorlólőszer-tárazás. Ezúttal kikötés volt, a négyfős csapatokban legalább egy lány vegyen részt.

Orosz Lászlótól, a toborzóiroda vezetőjétől megtudtuk: minden évben vannak rutinos versenyzők és olyanok is, akik először próbálják ki magukat a tornán. – A gyerekek nagy része atletizál vagy a lövészetben jártas, illetve a testnevelőkkel hónapok óta a versenyre készül. A rendezvény fő célja, hogy kedvet kapjanak a diákok a katonai szolgálatra és továbbtanuláskor ezt a pályát válasszák. Idén is többen ilyen céllal jöttek, sőt, több tanulónak a családtagjai között is akadnak katonák, így még nagyobb lelkesedéssel vesznek részt a megmérettetésen – hangsúlyozta Orosz László.

A nemzetközi döntőbe egy csapat juthatott tovább, a verseny fővédnöke, Széles Sándor főispán adta át a kitüntetéseket a diákoknak. A szervezők bizakodóak a döntőbe jutott hunyadisokkal kapcsolatban, hiszen eddig minden évben a top 10-ben végeztek a megyei középiskolások.