Két évvel ezelőtt, 2020 nyarán fogadta először vendégeit a Bridge Garden szabadtéri színpada a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub udvarán. Akkor ez egyszeri, különleges jelenségnek tűnt, amit a járvány okozta szokatlan zeneipari szabályok, az 500 főben maximalizált szabadtéri koncertek hívtak életre. A kereslet találkozott a kínálattal, így a kockázatosnak tűnő vállalkozás sikerrel zárult, az érdeklődés felül is múlta a várakozásokat. A folytatásra – a klub teljes körű felújítása miatt – két évet kellett várni, idén azonban minden akadály elhárult az elől, hogy újra kinyissa kapuit a Bridge Garden.

„A tapasztalataink alapján úgy éreztük, lehet létjogosultsága egy állandó szabadtéri színpadnak Győrben, ezért bátran vágtunk bele egy újabb nyári koncertsorozat szervezésébe. Törekvéseinkben otthont adó intézményünk, a Széchenyi István Egyetem is támogatott bennünket” – tájékoztatott Németh-Bende Péter, a klub üzletvezetője, aki a számok kiértékelése után egyértelműen sikeresnek minősítette a Bridge Garden második évadát.

„Nyolc-kilencszáz fős átlagnézőszámunk volt koncertenként. A leglátogatottabb eseményünk a Bagossy Brothers Company fellépése volt, melyre már két héttel a rendezvény előtt elfogytak a jegyek. Emellett magas nézőszámot produkált a Carson Coma, az Ossian és a Tankcsapda is, csak hogy a kiemelkedőbbeket említsem. Ide sorolható még ByeAlex és a Slepp fellépése is, ami az augusztus 20-i programsorozat és egy ingyenes városi koncert ellenére szintén sokakat mozgatott meg” – értékelt Németh-Bende Péter.

A sűrű nyári program után az őszi-téli klubszezon is zsúfoltnak ígérkezik Bridge-ben. Október közepétől egészen szilveszterig egymásnak adják a kilincset a fellépők, amelyek műfajt tekintve a heavy metaltól azt alternatív rockon át egészen a trash rapig ívelnek: többek között fellép a Depresszió, a Paddy and the Rats, a Kowalsky meg a Vega, a Road, a Hiperkarma, valamint az idei évben Fonogram-díjat kapott Beton.Hofi is.

Nem csupán a következő hónapoknál roskadozik a bejegyzésektől a Bridge naptára: jövő nyárra is számos előadóval kötött megállapodást a klub.

„Rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk a szabadtéri koncertek kapcsán” – folytatta Németh-Bende Péter. „A helyszínt szeretik a fellépők, mert különleges hangulata van, a színpadról látszik a város, a vízpart… Azt már most tudjuk például, hogy jövőre is a Tankcsapda fogja zárni a Bridge Gardent, de rajtuk kívül is számos előadó jelezte, hogy visszatérne egy év múlva is” – számolt be a klubvezető, aki megjegyezte, hogy a már ismert zenekarokon kívül több nagy névvel is készülnek a következő esztendőre.

„Jelenleg úgy látom, a Bridge Garden rentábilisan üzemeltethető. Ebben szerencsére mind a technikai szolgáltatók, mind az előadók partnerek voltak. Büszkeséggel tölt el, hogy mára nem csak Győr, hanem a régió egyik emblematikus helyévé nőtte ki magát ez a szabadtéri színpad. Azon dolgozunk, hogy ez így maradjon a jövőben is” – összegzett az üzletvezető.