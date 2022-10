- A bridzs kortalan szellemi sport, kártyajáték, szórakozás és versenysport egyben. Páros játékként erősíti a csapatmunkát. Észjáték, remek agytorna, társasági esemény, amely a kapcsolatok építésére is jó. Éppen emiatt a szocializmusban annyira nem szerették: mint bármely más összejövetelt, polgári, úrisportnak tartották. Mi a klubban a versenyváltozatot űzzük - kezdte a beszélgetést Gyarmathy Ernő, a győri klub vezetője. A bridzsnek több fajtája van: általában párost, de alkalmanként csapatversenyt is játszunk. Mint megtudom, a franciakártyával játszott bridzs nem egyszerű sport, otthon nehéz elsajátítani, a legegyszerűbb, ha a megtanulni kívánó részt vesz egy kezdő tanfolyamon, ahol nem csak megtanítják a játék alapjaira, de párra is találhat. Most októberben is indul egy 16 alkalmas tanfolyam, az oktatást csütörtök délutánra szervezik.

Némi logikai készség

Az vágjon bele, aki szívesen kártyázik és időt tud rá szakítani. A játék két részből áll, licitből és lejátszásból, némi logikai készség kell hozzá, de ezzel együtt nem csak reál beállítottságú emberek szerelmesedhetnek bele. Ahhoz, hogy akár csak alapfokon elsajátítsuk, több hónap is kell, de egy tanfolyam után, aminek most az első nyolc alkalma ingyenes, be lehet ülni játszani a klubba a többiekkel. Sok függ az egyéni készségtől és a tanulási vágytól, lelkesedéstől is persze.

Személyesen még jobb

Gyarmathy Ernő úgy fogalmazott: a koronavírus miatt korlátozások a klubéletnek sem tettek jót. Egyszerűbb leülni a számítógép elé, és bármikor bridzsezni korlátlan számú emberrel a világ bármely tájáról, mint személyesen elmenni egy klubba. Ugyanakkor a számítógépes játék remek lehetőség, kiváló alternatíva, bármikor rendelkezésre áll.

A szellemi állapotunk frissen tartására

- Nem csak a nyugdíjasok sportja! Haragszom, ha ezt mondják. Inkább az életigenlőké. Magam egy év egyetemi játék után 40 évesen vágtam bele igazán a megismerésébe. Aki a tanfolyamunkat tartja, ő egy 28 éves fiatalember. Idő pedig arra van, amire szakítunk. Ugyanakkor idősebb korban remek tevékenység a szellemi állapotunk frissen tartására. Viccesen szoktam mondani: energiaigényes, hiszen nyugalmi állapotban az agy égeti el a test kalóriaszükségletének a 20-25 százalékát, ugyanakkor elég hozzá egy helyiség. Ebben az energiaválságos időben egy megfelelő helyet mindig találunk - elevenítette fel Gyarmathy Ernő. Végezetül hozzátette, hogy várnak minden érdeklődőt. A klub (Győri Bridzs SE) honlapja a www.gyori-bridzs.webnode.hu, ott az érdeklődőknek minden lényeges információ elérhető.