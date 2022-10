– Augusztus elején fájdalmas hirtelenséggel elveszítettük egy 19 éves táncosunkat, aki 14 éve volt a csoport meghatározó tagja – kezdte a válaszát elérzékenyülve Krisztina.

– Rendkívüli fiatalember volt, mindenki szerette. Olyan koreográfiával készültünk a tavasszal a fesztiválra, amelyben Benedek táncolta volna a szólót, de most már nem tudta. Egy vajdaszentiványi tánccal indultunk a fesztiválon. Pataki János volt az adatközlőnk, ezért a címe: Pataki, avagy a szívünk nehéz harmata. Hetente összejöttünk a nyáron a gyerekekkel, ősszel pedig folytattuk a munkát. Eddig nem vállaltunk fellépést. Azt a célt tűztük ki, hogy ez lesz az első a büki regionális fesztiválon. Mindannyian tudtuk: Benedekért táncolunk. Fantasztikusak voltak a gyerekek.

Fájdalmas volt maga a próbafolyamat is, mert sokszor sírtunk, sokszor nevettünk, de a célt nem veszítettük szem elől. Utolsónak léptünk fel a fesztiválon. Tele volt a csarnok és mindenki lélegzet visszafojtva nézte, hogy mit adunk elő Benedekért, aki tagja volt a Collegium Musicum Jaurinense bencés fiúkórusnak is. Ezért az előadásunkhoz meghívtam a kórustagokat is. A közös produkciót Benedek emlékének ajánlottunk. Felejthetetlen volt a műsor hatása érzelmileg a szereplőkre és nézőkre egyaránt.