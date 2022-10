Harminchét évet tanított a Kazinczyban, húsz évet az egyetemen. Két évig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szaktitkára volt. Alapító tagja volt a Magyar Madártani Egyesületnek 1974-ben, és része volt a Mákos-dűlő védetté nyilvánításában.

– Nem kínálgatom magam. Oda mentem mindig, ahova hívtak. Sokat írtam országos lapokba és a Kisalföldbe is, és ez a 9. könyvem.

Ars poeticaképpen Villon Ellentétek balladájából idéz: „Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most mi jön? Várom pályabéremet. Mert befogad és kitaszít a világ.”

– Tulajdonképpen az én ars poeticám, hogy lázongva tisztelek, mert bár betartom, mindig voltak kifogásaim. Most is vannak és az elvtársi időkben is voltak. Sosem köteleződtem el semmilyen párt vagy alakulat mellett, fenntartottam a szabad véleménynyilvánítás jogát.

Kevés dolog hozza ki úgy a sodrából, mint amikor azt tapasztalja, hogy lábbal tiporják a természetvédelmi törvényt. Bár természetes, hogy a természetvédelem, a turizmus, a hajózás és az erdőgazdálkodás érdekei sokszor ütköznek, de tapasztalata szerint ilyenkor kell leülni.

– Jó szándékú, értelmes emberek ki tudnak alakítani egy mindenki számára elfogadható kompromisszumos megoldást, ha összedugják a fejüket. Inkább segít, mint az egymás ellen beszélés.

– A mentett oldali vízpótlásnak, annak, hogy most mindenütt van víz, óriási ára van: az összes bokrot, öreg füzet, nádat letakarították a partról, így a gyökerező és lebegő hínárok is eltűntek a kotrással. Most ott van a csatorna nyakig vízzel, de élet nincs benne. Kértem, hogy ha már mindent vágnak, legalább októberben csinálják, amikor a költési, szaporodási időszak lezárul.

Mivel nincsenek sekély vizű területek, a tápláléklánc alsó szintje teljesen elszegényedik. – Ott szaporodhatnának el a hínárok, planktonszervezetek, a férgek, puhatestűek, halak és kétéltűek. A mély, gyors folyású hideg vizek nem kedveznek nekik, és így a táplálékláncban ráépülő fokozatok is károsodnak. Csodálkozunk aztán, hogy nincs fecske sem.

Szívügye és vesszőparipája az öreg, korhadt fák megkímélése.

– Tűzzel-vassal pusztítják az öreg fát. Hiába ültetnek ujjnyi magoncokat, mikor lesz azokból olyan szaporodó- és búvóhely, mint az 50–100 éves fákból? Inkább ott korhadjon el, mert megvan a szerepe.

Sajnálja, hogy a kor előrehaladtával egyre kevésbé kérdezik, és inkább íróasztalok mellől határoznak szakmai kérdésekről.

– Azt az 50 évet, amit én a terepen töltöttem, nem lehet megtanulni.

A Felső-Szigetköz vízügyi munkálataiban való közreműködéséért kapott, kis kőbe állított táblát mutat: – Ezt azok kapták, akik a dunakiliti fenékküszöbért küzdöttek. Én voltam az egyetlen közöttük, aki nem szakmabeliként vett részt a dologban. Szoktam mondani, hogy ez különb, mint a Kossuth- díj, mert abból sok van, ebből pedig jó, ha nyolc.