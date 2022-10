Az őszben van valami varázslatos, amitől meglódul a fantázia és az egyre korábban nyugvó nap hosszú árnyai közé boszorkányokat, szellemeket és kísértethistóriákat fest. A halloween ennek az időszaknak az egyik ikonikus ünnepe, amiben most először a győri gyerekeknek is részük lehet.

– Számos faluban láttunk beöltözős, édességgyűjtős, halloweeni programot, de az utazás nehézségei miatt a városi gyerekeknek csak ritkán volt lehetőségük bekapcsolódni a mókába – mondta Farkasné Nagy Nikolett, aki Barta Markó Petrával a Győri Rossz Anyák Facebook-csoport alapítói és az esemény szervezői.

– A járvány alatt a gyerekek társas élete nagyon beszűkült. A kicsiknek volt a legkevésbé alkalmuk kortársaikkal találkozni. Úgy gondoltuk, ez remek alkalom egy kis bandázáshoz, barátkozáshoz. A résztvevők mellett azok jelentkezését is várjuk, akikhez a gyerekek becsengethetnek. A címek alapján készítünk egy térképet, amit az esemény előtt közzéteszünk. Olyan házakhoz nem mennek a lurkók, akik nem jelezték, hogy fogadnák őket.

A magánszemélyek mellett belvárosi vendéglátók is jelezték, hogy teával, zsíros kenyérrel, nyalánksággal várják a gyerekeket. Eddig körülbelül 50 cím gyűlt össze.

– Csoportos eseményt is tervezünk, október 31-én 16 órától a belvárosban egy kis meglepetéssel készülünk a gyerekeknek, de ettől függetlenül útnak lehet indulni. Ha valaki csak a saját környékén sétálna a gyerkőccel és útba ejtene két-három címet, arra is van lehetőség. Szeretnénk, ha ez egy igazi közösségi programmá válna, akár hagyományt teremtve.

A Győri Rossz Anyák csoport a koronavírus alatt alakult és már több mint ezer tagja van.

– Úgy éreztük, hogy a korlátozások alatt az anyukák is kicsit elszigetelődtek. Szerettünk volna egy felületet, ahol tabuk nélkül beszélgethetnek a mindennapok nehézségeiről. Úgy éreztük, hogy a baba-mama oldalakon gyakran nem lehet beszélni bizonyos témákról. Az egész világ azt sulykolja, hogy tökéletes anyának kell lenni, akinek tökéletes gyerekei vannak. A Győri Rossz Anyák csoportban leírhatod azt is, ha tele a hócipőd a családdal és minden vágyad, hogy megigyál egy pohár bort egy jó beszélgetés közben. Sőt, lehet, hogy ehhez partnereket is találsz. Rengeteg barátság szövődött itt, vannak, akik egy környéken laknak és rendszeresen összejárnak, de vannak csoportos összejövetelek is.