– Úgy érezte, hogy beérett a rengeteg munka és áldozat, amikor kiderült, hogy mindkét számban világbajnoki címet szerzett?

– Visszagondolva a produkciókra, úgy gondolom, büszke lehetek magamra. A verseny reggelén eléggé izgultam. Sokat gyakoroltam a nyár folyamán és a verseny helyszínén is. Amíg nem léptem színpadra, reggelente és késő este is mindig ott voltam és készültem. Sok mindenről lemaradtam a nyáron, de megérte.

– Gondolom, most a pihenésé lesz a főszerep. Milyen tervei, céljai vannak a közeljövőben?

– Most mindenképp pihenek egy kicsit, de hamarosan kezdődik az egyetem, két év múlva diplomázom. Az egybotos számban ezen a nemzetközi versenyen álltam utoljára színpadon, a továbbiakban a kétbotos versenyszámban szeretnék bizonyítani. Nincs már sok évem ebben a sportban, ezért úgy érzem, most kétszáz százalékon kell edzenem, gyakorolnom és felkészülnöm a következő versenyeimre.