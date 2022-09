A szervezők vasárnap reggeltől várják a fertőszentmiklósi Meidl Airporton a veterán járművek szerelmeseit, ahol a kifutópálya mellett a benzingőz és a kerozin keveredik majd. A gyerekkel érkezőknek ingyenes légvárakkal készülnek, be lehet tekinteni a repülőgéphangárokba is, valamint akik felejthetetlen élményben szeretnének részesülni, azoknak egész nap lehetőségük lesz sétarepülésre. Továbbá kétéltű harci járművet is ki lehet próbálni, akiknek pedig mindez nem elég, azok paintballozhatnak is.

A szervezők több kategóriában hirdetnek veteránautó- és motorszépségversenyt, illetve idén is nevezhetnek a legjobb korhű öltözet kategóriában is. A legtöbb szavazatot bezsebelő nevező egy sétarepülést nyer. A rendezvényre veterán járművel érkezőknek az esemény díj­mentes.

A fertőszentmiklósi Meidl Airport 1997-ben megnyílt nemzetközi kisgépes repülő- tér, ahol számtalan alkalommal tartottak már tematikus eseményeket. A közelmúltban volt már repülősnap, amely nagy népszerűségnek örvendett. Akkor kizárólag a repülőké volt a főszerep, ahol a vendégek összesen huszonöt bemutatógéppel, plusz a helyi repülőkkel ismerkedhettek meg.