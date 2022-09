Ha nem jár a metró, vagy pótlóbusz közlekedik a villamos helyett a bécsiek a WienMobil-App vagy a Wiener Linien honlapja segítségével tájékozódhatnak. A mintegy tízezer osztrák siket és nagyothalló számára azonban ezek a németül megfogalmazott információk gyakran nehezen értelmezhetőek, mivel nekik az osztrák jelnyelv az anyanyelvük. Éppen ezért a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien – a világon elsőként – 2022. szeptember 22. óta jelnyelven is elérhetővé teszi számukra a valós idejű utazási információkat.

A Wiener Linien jelnyelvi információit Iris, az avatar tolmácsolja egy – egyelőre androidra kifejlesztett – okostelefonos alkalmazáson keresztül. Az alkalmazásban a jelnyelvi információkat egy piros kézpár jelöli és az utazástervezőben valamint a forgalmi változások alatt egyaránt elérhetőek. Mivel a tömegközlekedésben az utastájékoztatási információk sztenderdizálva vannak, a megállók nevét és a mintegy harminc forgalmi zavart előre le lehet fordítani. Így baleset vagy üzemzavar esetén ezeket az információkat szinte valós időben, automatikusan le lehet fordítani jelnyelvre.

A kísérleti alkalmazást a Wiener Linien a Sign Time startuppal közösen hozta létre, a fejlesztésben siket és nagyothalló utasok is aktívan közreműködtek. A WienMobil-Appra hasonlító alkalmazás tesztelésében most bárki részt vehet, ehhez csupán egy e-mailt kell írnia a közlekedési vállalatnak. A tesztidőszak november végéig tart, a következő fázisokban egy iOS-verziót is kifejlesztenek, illetve integrálják a megoldást a WienMobil-Appba.

„Az akadálymentességnek sok szelete van – az akadálymentes járművektől és megállóktól kezdve a kommunikációig. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy még jobbá tegyük a szolgáltatásainkat és ennek során szorosan együttműködünk az érintett utasokkal. Mert mindenkiért vagyunk.” – mondta Hans-Jürgen Groß, a Wiener Stadtwerke akadálymentességi megbízottja az új fejlesztés kapcsán.