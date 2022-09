A Líceum fizika és informatika oktatásának színvonalát az is mutatja, hogy diákjai kiváló helyezéseket érnek el országos versenyeken is. Lang Ágota tanárnő a szakkörein is elmélyíti a hozzá járó tanulók tudását és győzelemre segíti őket a versenyekre való felkészítés során is.

Űrhotel

A Magyar Ausztronautikai Társaság Mesterséges Intelligencia az űrkutatásban címmel meghirdetett diákpályázatán első helyezést ért el az a soproni csapat, amelynek négy tagjából három licista. A berzsenyis Varga Bernát, Rózsás Zoltán és Szabó Máté, a széchenyis Joó Balázs, valamint felkészítő tanáruk, Lang Ágota űrkukát terveztek, egy olyan eszközt, ami begyűjtené az elhasználódott, kisméretű műholdakat, úgynevezett űrkockákat. Már rengeteg az űrszemét a Föld körül, az általunk tervezett eszköz visszahozná a Földre az űrkockákat, ezzel az újrahasznosítást is elősegítenék - persze egyelőre csak elméletben.

Kulin verseny

A fiúk a tanárnő segítségével meg is építették az űrkuka modelljét, honlapot készítettek róla, amin megtalálható minden fontos adat és tudnivaló az űrrobotról, ami a legsikeresebbé tette a csapatot a Magyar Ausztronautikai Társaság versenyén. A honlap linkje >>

Izgalmas feladat volt

- mondják a robotika szakkörösök, akik két hónapon keresztül dolgoztak az űrkukán, gyakran a hétvégét is feláldozva a közös munkáért.

Sikeres volt a líceumi csapat a Kulin György Csillagászati Diákvetélkedőn is. Magyar Balázs, Gyolcs Bence, Nagy Dániel és Cser Barna sokat készültek, ügyesen elosztották egymás között a feladatokat. Nyolc csapat jutott az országos döntőbe, a licisták a második legjobbak lettek. Őket szintén Lang Ágota készítette fel a versenyre, amelyen a csillagászat és az űrkutatás volt a téma. A három fordulót és döntőt összefogó feladat minden csapatnak egy űrhotel tervezése volt. A licista fiúk nemcsak papíron rajzolták meg a csillaghotelt, hanem el is készítették a modelljét. A Sky Spinner Hotelben minden van, ami egy rendes szállodában. Az étterem, a bár, a szobák, folyosók, közösségi terek mellett még egy úszómedence is helyet kapott. Igaz, víz nincs benne, hiszen a víz a Föld gravitációja nélkül nem maradna a medencében, de a négy fiú a tanárnő segítségével megoldotta ezt a problémát is: mágnessel, víz nélkül is lehet úszni, ha már az űrben száll meg az ember.

Kiss Benedek, Sós Ádám és Lang Ágota

Kiss Benedek és Sós Ádám Lang Ágota fizikaszakkörein az elmúlt tanévben minden hónapban megoldották a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok feladatait, s az ehhez tartozó pontverseny év végi összesítésében a negyedik legjobbak lettek. A most már tizedikes diákok nemcsak a feladatmegoldásokat küldték be, hanem a kért méréseket is, pedig ezek kicsit sem voltak egyszerűek; meg kellett mérniük például, hogy a tiszta étolaj mennyire töri meg a fényt. Megoldották, s bár időigényesek voltak a feladatok, azt mondják, legalább annyira izgalmasak is.