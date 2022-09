Dr. Molnár Zoltán dékánhelyettes örömét fejezte ki, hogy immár tizenkettedik éve adhatnak otthont a Nyugdíjas Egyetemnek, melynek új tanévét megnyitotta.

Az új tanév első előadását, az Európa 5. legjobb gyógyvize a miénk! – A mosonmagyaróvári termálvíz gyógyító hatásai címmel a Flexum Thermal & Spa munkatársai, Rongits Attila termálvezető és Gyopár Zsuzsanna, a Thermal Hotel szállodavezetője tartották. 1966-ban fúrták az első termálkutat, 1969-ben nyílt meg a fürdő, melynek fejlődéstörténetét is vázolta az előadó.

– A gyógyvízre büszkék kell lennünk, ezért is kezdtünk neki, hogy helyieknek is népszerűsítsük – emelte ki a fürdővezető, aki a közelmúlt számos fejlesztéséről is beszámolt a gyógyászati központtól, a gyermekbirodalmon keresztül az edzőteremig.

Történelmi pillanat volt, hogy újabb egy hektárnyi területtel tudtak bővülni. Most dolgoznak egy szaunavilág kialakításán, melyet hamarosan átadnak, illetve a Kistérségi Egészségmegőrző Program elindításán is (erre bővebben visszatérünk), és a gyógyhellyé nyilvánítás is folyamatban van. A Flexum Flow nevű többmilliárdos projekt részleteit is ismertette.

Gyopár Zsuzsanna arról beszélt, hogy virágzó fürdővárossá szeretnék emelni Mosonmagyaróvárt, ehhez fontos lépés lenne a gyógyhellyé való nyilvánítás.