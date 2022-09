A medence alapvető karbantartása

A modern medencék ahhoz, hogy jól működjenek és a víz is tiszta maradjon, vízforgató-, valamint szűrőberendezéssel rendelkeznek. Ezért a medencét általában hetente érdemes karbantartani, ami nem sok időt vesz igénybe, automatizált konstrukcióknál pedig még annál is kevesebbet. Az általános karbantartási munkálatok közé tartozik a medence szűrőjének ellenőrzése és a felgyűlt anyagok kitisztítása. Ilyenkor érdemes megnézni a víz minőségét, és ha szükséges, kezelni azt. Már léteznek időzítős szűrőrendszerek is, amelyek megfelelő időben adagolják a vízhez a különféle kezelőanyagokat. Ez még inkább lerövidíti a karbantartási időt. A rendszeres karbantartáshoz továbbá hozzátartozik a medence aljáról való falevél, homok és egyéb belehulló apróságok összeporszívózása is. Ezt medenceporszívóval végzik, de ha ezzel sem akarunk törődni, akkor egy önjáró medencetisztító robot automatikusan megoldja a takarítást. Összességében ezek az apró munkák szinte csak pár percet vesznek igénybe tőlünk, viszont elengedhetetlenek a medence tisztán tartásához.

Időszakos karbantartások

A kültéri medencénket időszakosan nagyobb karbantartásnak is alá kell vetni. Ezeket azonban elég évente vagy félévente elvégezni, attól függően, hol helyezkedik el medencénk, illetve az fedett-e. Az ilyen karbantartások a szűrő homokjának cseréje, amin keresztül áramlik a víz, a gépi berendezések átnézése, valamint a téliesítési folyamata minden évben. A téliesítést medencetakaróval végezzük. Ebből találhatunk süllyesztett medencéhez, illetve feszített víztükrű medencéhez való takarókat is. Ha a takarást megfelelően végezzük, valamint a víz minősége is kiváló, akkor a jó idő beköszöntével a medence azonnal használhatóvá válik.

Milyen esetekben keressünk fel szakembert?

Az apróbb karbantartásokat mi magunk is elvégezhetjük, azonban nagyobb feladatok esetén nem árt a profi segítség. A medence karbantartók nem csak a piszkos medencét teszik makulátlanul tisztává, de ha kell, elvégzik a téliesítést, illetve beállítják az optimális medencevizet a megfelelő kezelőszerekkel. Ezért gyakorlatilag minden medence karbantartással járó feladatot rájuk bízhatunk. A medence karbantartás árak viszont rendkívül változóak lehetnek. Ez függ például attól is, hogy rendszeres vagy egyszeri megbízásra keresünk szakembert. Ezen kívül számít a medence típusa, mérete és természetesen a technológiája is, amivel működtetik. Ebből adódóan érdemes közvetlen a szakemberektől ajánlatot kérni az általunk kigondolt feladatokhoz. Viszont elmondható, hogy átlagosan olyan 5000 forintos óradíjra kell számolni, de ez is változó lehet. Egy sok éve nem használt, algás, emiatt rendkívül szennyezett medence teljes kitakarítása más árfekvésű, mint egy egyébként jól karbantartott, új medence esetében.