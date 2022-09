A szervezők maguk is meglepődtek, milyen sokan érdeklődtek a játék iránt. Volt olyan szerepjáték, aminél vissza kellett utasítaniuk jelentkezőt, mert többen egyszerűen nem fértek a csoportba. Az Alpesi söröző társasklubalkalmai mellé piknikeket is szerveznek, hogy a gyerekek, családok is bátran csatlakozzanak.

Kapcsolódás, fejlődés és móka

– Számomra fontos, hogy az emberek újra kapcsolódjanak egymáshoz, összehozzuk őket személyesen is, nemcsak telefonon. A társasjáték és a szerepjáték szerintem kiváló terep ahhoz, hogy az emberek megismerjék önmagukat és másokat. Olyan készségeit mutatja meg az embernek, amelyek egy munkahelyen vagy iskolában rejtve maradnak. Közben fejlődnek a szociális készségek és az empátia.

Lombosi Andrea, a Görbe Goblin társasjáték-közösség szellemi anyja

Andrea és a párja eredetileg használt társasokat árusító webshopot szeretett volna indítani, ami nehézkesen megy, ám addig is elkezdték szervezni a társasjátékos közösséget. Azért remélik, ősszel már a honlap is elkészül.

– Használt társasokat veszek az alapkészlet bővítésére és magunk számára. Nemcsak az áruk miatt, hanem a környezet védelme miatt is. Tiszteletet érdemelnek a társasjátékosok, mert azt tapasztaltam, hogy nagyon vigyáznak a játékokra, kifogástalan állapotban kapom őket, maximum használatból eredő kopásokkal.

Szerepjáték nem csak elfeknek és trolloknak

Az Agymenők és a Stranger Things sorozatok is nagy szerepet játszanak abban, hogy újra felkapott lett a szerepjáték.

– Azt hittem, azok érdeklődnek majd, akik régi motorosok és már a kilencvenes években is játszottak, de meglepően sok a kezdő, aki először próbálja ki a műfajt. Több időt és előkészületet igényel a szerepjáték, karaktereket kell alkotni, picit lehet színészkedni, több tér nyílik a kreativitásnak, fantáziának. Általában egy küldetést kell véghez vinni közösen, ezért az együttműködést erősíti. Fantasztikus dolog, mert ki tud lépni az ember a hétköznapokból.

A szerepjátékról sokaknak tündérek, boszorkák, varázslók és a fantasy műfaj középkori miliője jut eszébe, pedig már rengeteg különféle világból választhat az, aki szívesen kísérletezik.

Már nemcsak a Mágus és a Dungeons & Dragons létezik, hanem Star Wars-változat is, vagy vannak posztapokaliptikus vagy steam punk világok, és különféle szabályrendszerek. Andrea azt mondja, a közeljövőben képzéseket kezdenek, hogy fiatalabbakat is megismertessenek a világalkotással, karakterekkel, szabályokkal. Tapasztalata szerint tizenkét éves kor körül már élvezetes tud lenni a játék.

Fenik a dobókockákat a kupára

Szeptembertől indul a második féléve a társasjátékos-kupának, amit most első ízben a Görbe Goblin szervez. Ötfordulós a megyei bajnokság, minden alkalommal más társassal és ellenféllel mérik össze a tudásukat a játékosok, és a gyűjtött pontok alapján be lehet jutni a budapesti országos döntőbe.

A tavaszi félévben olyan játékokkal kellett megvívniuk a versenyzőknek, mint az Azul, Kartográfusok vagy Catan telepesei. A Görbe Goblin alkalmai várják a felkészítő edzésekre a játékos kedvűeket.