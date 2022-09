– Kocogás közben láttam, ahogy néhány tacskó barátkozik a fűben. Innét jött az ötlet. Amikor hazaértem, létrehoztam egy Facebook-eseményt. Körülbelül 20–25 gazdira számítottam, de mire újra ránéztem a telefonomra, elárasztottak az e-mailek és üzenetek. A közösségi oldalon 1500 érdeklődőnél és 350 résztvevőnél tartunk. E-mailben is több mint 200-an regisztráltak.

– Egyáltalán nem számítottam ekkora érdeklődésre. A fővárosból, sőt, a határon túlról is érkeznek majd résztvevők. Egy szerbiai gazdi azt írta, a tacskója most ünnepli a születésnapját, így ők kutyatortát is hoznak majd magukkal. Sőt, sokan plusztámogatást is küldtek.

A rendezvényre a fajta minden képviselőjét várják, legyen fajtatiszta vagy keverék a kutyus. A részvétel ebenként 2000 forint, az összeget, a szervezési költségeken túl, a tacskófajtamentés és a Győri Állatmenhely támogatására fordítják. Regisztrálni a [email protected] e-mail-­címen lehet.

A tacskóbuli vasárnap 17 órakor kezdődik egy nagy közös sétával az Aranyparton.

– Edzőként dolgozom, ezért szerettem volna egy aktív programot. Körülbelül három kilométer hosszú lesz a kis túra, a visszaérkezést követően pedig egy kvíz során tudhatnak meg érdekességeket a fajtáról a gazdik. Érdemes lesz játszani, számos szponzor jelentkezett, hogy tárgyi felajánlásokkal támogatnák a rendezvényt, többek között vitaminokat, kutyafagyit és divatos tacskós baseballsapkát is lehet majd nyerni.

Varga Zsófia kiemelte: szeretné, ha hagyománnyá válna a program, félévente, évente szeretne hasonló találkozókat szervezni.

Polák Rolandék számára igazi családi program lesz, hogy Géza kutyussal kilátogatnak a Tacsi-Talira.

– A szüleim épp akkor vettek egy tacskót, amikor én születtem, így együtt nőttünk fel. Így mondhatni gyerekkoromtól fogva kötődöm a fajtához. Társasházban lakunk, így nagyobb kutyát nem szívesen tartanánk, a tacsinak viszont épp ideális a mérete. Ráadásul ha szeretne valamit, vagy rossz fát tett a tűzre, úgy tud nézni az emberre, hogy minden szív meglágyul.

Polák Roland elmondta: nagyon jó kezdeményezésnek tartja a tacskótalálkozót.

– Remek közösségépítési lehetőség, hasonló érdeklődésű emberek találkoznak. Emellett arra is rávilágít, hogy fontos segíteni a menhelyi állatoknak.