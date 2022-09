Kétféle metodika

A rendhagyó irodalomórákon kétféle metodikát alkalmaz a színész, ami közönség létszámától függ. A Krúdyban és Pálffyban több mint száz diák előtt tartott előadást, míg hétfőn a Kossuth Technikumban szűkebb körben két interaktív foglalkozást a tanulók bevonásával. - Utóbbi közelebb áll a szívemhez, a középiskolások jó fejek, nyíltak. A fiatalság szempontjából szeretném újrafogalmazni a győri teátrumot. A sulitúrákon azon kell dolgoznunk, hogy a színház ne egy távoli, elérhetetlen csokornyakkendős világnak tűnjön, hanem a hétköznapjaik rész legyen - emelte ki a színész . Iskola és osztály is válogatja, ki mennyit tud a győri kőszínházról és mennyire ismeri a repertoáron lévő előadásokat.

Jegyeket is nyerhetnek

- Mindig vannak néhányan, akik teljesen képben vannak és a legkisebb, nem rég újranyitott játszóhelyünkön is járt már. És vannak olyanok is, akik semmiről nem értesültek, de ez nekünk is egy visszajelzés, hogy újabb kommunikációs csatornákat találjunk a fiatalokhoz. A színházzal kapcsolatban a leggyakoribb kérdések a kulisszatitkokra, műhelymunkára irányulnak, hogy végül hogyan születik meg az, amit ők később a színpadon látnak - tudtuk meg Móczár Bencétől.

- A rendhagyó óra végén egy kérdőívet is kitöltetünk a diákokkal, hogy megtudjuk mik azok, amik a legjobban érdeklik vagy érdekelné őket a teátrumban. Szeretnénk lépéseket tenni a korosztályuk felé, ez pedig egy jó mutató lehet, hogy merre induljunk - fejtette ki a színész.

Az órák végén ingyenes színházjegyeket sorsolnak ki a csütörtöki Képzelt beteg nyilvános főpróbájára.