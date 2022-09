A hét elején több alkalommal is találkozhattak rendőrökkel a soproni gyerekek. A Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvodájának több csoportja is izgalmas és tanulságos foglalkozást tartottak szeptember 26-án és 28-án a Soproni Rendőrkapitányságon Szabó Noémi rendőr törzszászlós vezetésével. A gyerekek megismerkedhettek a rendőri munkával miközben meglátogatták a kapitányságot, majd ezt követően egy közlekedésbiztonsági oktatáson vettek részt. Az udvaron felállított KRESZ pályán be is bizonyíthatták, hogy sikerült megjegyezniük az elhangzottakat. A program végén még egy szirénázó rendőrautóba is beülhettek.