Fátrai Virág mindig a sportok szerelmese volt. Gyermekként futballozott, tizenöt évig rúgta a bőrt, játszott az NB I-ben is. Húszévesen külföldre költözött, majd visszatérése után szépségszalont nyitott Győrben. A sport nagyon hiányzott neki, ezért gyakran járt edzőtermekbe.

– Annyira megtetszett a testépítés, a bikini fitnesz, hogy azonnal magával ragadott az edzőtermekben. Aztán megfogalmazódott bennem a versenyzés gondolata. Komolyabban vettem, és hazánk egyik legsikeresebb fitneszversenyzőjéhez kerültem, Salamon Diához. Kitűztük a célokat magunk előtt, és elkezdtük a felkészülést – emlékezik vissza a kezdetekre Fátrai Virág.

A győri lány folyamatosan edzett és készült első versenyeire. Elmondása szerint sok áldozatot hozott, mert egy-egy felkészülés nehéz és összetett. Erős diétával napi ötszöri étkezést kell követnie, grammra kiszámolt adagokkal.

– Szigorú a versenydiéta. Hétről hétre változik, mert mindenkinek másként reagál rá a teste. Zöldségből például csak egy-két fajtát fogyaszthatok. Nem fér bele a csalás, szülinapokon sajnos nemet kell mondanom a tortára, és nem mehetek étterembe sem. Sok lemondással jár, de megéri. Sokszor mondogatom: egy pizzaszeletre sem cserélném le a versenyzés örömét – fogalmazott Virág.

Fátrai Virág nemrég Siófokon indult el a Miss Muscle Beach versenyen. Két kategóriában is győzedelmeskedett.



Azt mondja, az edzésekre, ha fáradt, akkor is megy, mert nem lehet kifogás. Augusztusban a siófoki SCITEC Muscle Beach versenyen két kategóriában is győzni tudott. Ő lett a bikini fitnesz kategória győztese és az abszolút Ms. Muscle Beach 2022 címet is ő érdemelte ki.

– Nyáron rengeteget készültem. A siófoki nemzetközi versenyre több országból érkeztek versenyzők. A tavaszi versenyszezon sikerei pedig meghozták a jó hírt: a budapesti EB-re is kvalifikáltam magam. Novemberben aztán Las Vegasba utazom, a Natural Olympiára – sorolta a versenyző.

A győri lány vallja: a versenyek komoly lelki felkészüléssel is járnak. Az edzések előtt csak a cél jár a fejében, és minden étkezéskor a versenyeire gondol. Az utóbbi időben tizenkét kilogrammtól szabadult meg.

– Bárki megehet mellettem egy hamburgert. Sosem ítéltem el a túlsúlyos embereket, de fontos, hogy tudjuk: a fogyás csupán elhatározás kérdése. Nem kell salátán élni, de oda kell figyelni az étkezésre. Mindenki képes rá. Amikor épp nem edzek és dolgozom, akkor szívesen sportolok: aktívan teniszezem, síelek, illetve utazni is imádok – zárta szavait a testépítő.

Fátrai Virágra októberben és novemberben is komoly feladatok várnak. A versenyek után szeretne egy kicsit pihenni, az edzéseket folytatva. Aztán a diétát is mellőzni fogja egy rövid időre. De csak addig, amíg el nem kezd felkészülni a tavaszi versenyszezonra.