Győr

Radnóti-emlékmenet

09. 17., szombat, 12.30

Kazinczy-gimnázium

Idén harmadik alkalommal várják a Kárpát-medence közoktatási intézményeinek diákjait, pedagógusait és minden érdeklődőt, hogy vers-zarándoklattal közösen emlékezzenek Radnóti Miklós magyar költőre és a háborúk ártatlan áldozataira.

Program:

12.30 Gyülekező a Kazinczy-gimnázium előtt.

12.45 Köszöntők.

13.00 Az emlékmenet indulása.

16.00 Megemlékezés az abdai emlékhelyen.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Tóth Péter Lóránt tanár, versvándor ([email protected]) és Pintér Ildikó tanárnő ([email protected]).

Fotós: Csapó Balázs

Családi

XX. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó

09. 17., szombat, 9.00

Széchenyi tér

Huszadik alkalommal rendezik meg az Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozót. A fesztiválon a pékipari vállalkozások mellett kézművesek is bemutatkoznak. Finom édes és sós péksütemények, kenyerek, egyedi kézműipari portékák várják a látogatókat. Ebben az évben kiemelt szerep jut az otthon sütött, hagyományos eljárással készült kenyérnek.

Programok:

9.30 Mosolyra Hangolók

13.00 Anetta

14.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

A délelőtt folyamán bemutatkoznak a Grácia-tánciskola növendékei, valamint divatbemutató keretében megtekinthetjük a Győri Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium tanulóinak ruhakölteményeit.

Családi nap

09. 17., szombat, 15.00

Bercsényi liget

Családi nap a kultúrák találkozása jegyében az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében.

A programból:

Néptánc: a Köcsögök és Dudák Néptánccsoport és a Kónyi Néptáncegyüttes műsora, kísér: a Fajkusz Banda.

Fellépnek: Nótár Mary, Szigeti Ferenc előadóművészek. Kísér: Baranyai István prímás és cigányzenekara.

Fő műsorszám: Gáspár Laci koncertje.

A rendezvény ideje alatt: légvár, büfé.

Életmóddal az egészségért

09. 18., vasárnap, 15.00‒17.30

Győr-Szabadhegy, a 3-as tó mellett (Soproni út és a Zöld u. között)

8 alapelv ‒ 8 állomás. Előadás az egészséges életmódért. Ezt követően 18 órakor Szabó Attila, életmód-tanácsadó tart előadást a témában a Soproni u. 31.-ben. Mindkét rendezvényen való részvétel ingyenes!

Naplemente-túra, hajós városnézés

09. 17., szombat, 18.00

Amstel Hattyú fogadó kikötője

Másfél órás városnézés kishajóval, az alkony fényeiben, a folyók városában. Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Sétahajó

09. 17., szombat, 17.00

Zátony étterem (Kálóczy tér 2.)

A Kalandor sétahajó indul teljes körű gépi idegenvezetéssel. Szabadidős programajánló: bérelhető motorcsónakok vezetői engedély nélkül. Bejelentkezés: 96/338-050.

Tekerj a Zöldbe! ‒ Hédervár és a Szigetköz „leg-jei”

09. 18., vasárnap, 9.45 órakor

Jedlik híd, Erzsébet híd emlékműnél (Révfalu).

Kerékpártúra Hédervárra. Rövid eligazítás után 10-kor indulás. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell a telefonszám, név és életkor megadásával. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt! Bukósisak használata erősen ajánlott, a KRESZ szabályainak betartása kötelező!

Orgonakoncert

09. 17., szombat, 19.00

Nagyboldogasszony-székesegyház

Az égi hivatás jutalmáért címmel Kordoss Richárd III. éves papnövendék orgona-előadására várják az érdeklődőket. Műsoron Buxtehude, Bach és Bossi művei. Az előadáson való részvétel díjtalan.

Ikrény

Családi

Krumplifesztivál

09. 17., szombat, 9.00

Sárga ló vendéglő

A felnőtteket 9 órától főzőversennyel, vetélkedőkkel várják.

A gyerekek 10 órától a Kincsesláda Bábszínház meséivel, a börcsi tűzoltókkal és Karolina lufibohóccal is találkozhatnak, de lesz arcfestés, csúszdás légvár és kipróbálhatják a pónilovaglást is. Valamennyi program ingyenes, sőt, a készlet erejéig a gyerekeknek ingyenes lesz a paprikás krumpli és a hasábburgonya, valamint a palacsinta. Déltől élő zene is várja a kilátogatókat, Papp László és a Patonai Emlékzenekar muzsikál.

Öttevény

Kert

Gyümölcsözön a kertben

09. 17‒18., szombat, vasárnap

A Kert (Öttevény, Győri út 3.)

Kertészeti kiállítás és vásár. Főszerepben a konténeres gyümölcsfák, a gyümölcstermő cserjék és az őszi hagymás növények. Házigazda: Nagykutasi Viktor kertész, szakíró.

09. 17., szombat

9.00‒14.00 Befőző workshop. Tartósítószer-mentes befőzés az egészséges életmód jegyében, a feldolgozástól az üvegek dekorálásáig.

09. 18., vasárnap

9.00‒12.00 Termelői vásár. Helyi termelők kézművestermékei és alkotásai. Látványkemencében sült helyi finomságok.

Ingyenes kertészeti szaktanácsadás. A belépés ingyenes!

Mosonmagyaróvár

Városnéző séták

A Kulturális Örökség Napjai idén a 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tiszteleg, ennek figyelembevételével tart Beregszászi Balázs két városnéző sétát.

Hőnel-épületek a Lajta-patak mentén.

09. 17., szombat, 15.00

Fagylalt Szalon és Cukrászda (Fő utca 28.)

Hőnel Béla ‒ Magyaróvár városképét meghatározóan alakító ‒ építész Fő utcai épületei, a Temető-ági Lajta-patak és hídjainak kialakítása kerül bemutatásra egészen az evangélikus kertig, lelkészházig.

Magyaróvár: belvárosi temetői séta

09. 18., vasárnap, 15.00

Városkapu tér, temetőbejárat

A temetők is az épített kulturális örökség részét képezik, amelyek az adott település múlt iránti emlékezetének és tiszteletének kifejezői. A magyaróvári temető őrzi Moson vármegye és Magyaróvár legjelesebb személyeinek sírjait, akikről a nyughelyeik mellett lesz szó, egészen az 1913-ban Hőnel által épített, görög oszlopfős temetői ravatalozóig.

Kiállítás

Fotótárlat

09. 18., vasárnap, 18.00

Fehér Ló Közösségi Ház

A Mosonmagyaróvári Fotóegyesület „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket!” – avagy a szeretet kézzelfogható című kiállításának megnyitója. A képeket a nézők figyelmébe ajánlja: Szabó Béla fotóművész.

Fesztivál

Ars Sacra Fesztivál ünnepi műsor

09. 18., vasárnap, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

A műsort Farkas István piarista, Lupus atya nyitja meg. Fellépnek: a Camerata Sumynona (zenekarvezető: Takács István), a Hildegard Óvoda ovisai, az En l’ air tánccsoport (Csonka Réka Orsolya tánctanár vezetésével), a piarista iskola 4. b osztályos növendékei (felkészítő tanár: Gyergyóiné Csapó Judit), Hossala Hanna és Tóth Ágnes, a piarista iskola tanulói, Horváth-Medgyesi Kata, Tarcsai Emese szavalók, valamint a Mosonyi Mihály-zeneiskola zongora tanszakos növendékei.

Rábapatona

Előadás

”Jelen”kór”kép”

09. 18., vasárnap, 14.00

Diófa vendéglő (Rábaszer u. 2.)

Dr. Darnói Tibor ”Jelen”kór”kép”, a Yotengrit bölcselet tükrében című előadása. Az előadás ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak.

Pannonhalma

Pannonhalmi Jótékonysági Séta

09. 17., szombat, 9.00

Hefter Üveggaléria (Tóthegy 11/A)

A Győr Arrabona LC ismételten megrendezi a hagyományos Pannonhalmi Jótékonysági Sétáját. A vakok és gyengénlátók megyei egyesülete és a mindszentpusztai autistaotthon javára gyűjtenek. Díszvendég Tolcsvay László zeneszerző.

Gyülekező és regisztráció 9 órától, a túra 10 órakor indul 4 és 8 km-es távon. Útközben frissítő, a túra utána gulyásleves várja a résztvevőket.

Nevezési díj: felnőtt 2500 Ft, gyermek 1000 Ft.

Sopron

10 éves a Sopron Balett! ‒ Gála Előadás

09. 17., szombat, 19.00

Petőfi Színház

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Sopron Balett, mely alkalomból nagyszabású gálaműsort szervez Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője.

A gálán az ország legnevesebb együttesei lépnek fel: Magyar Nemzeti Balett, GG Tánc Eger, Győri Balett, Miskolci Balett, Kecskemét City Balett, Szegedi Kortárs Balett, Europaballett St. Pölten.

Jegyár: 4500 Ft. Jegyek válthatók a színház jegyirodájában és online.

Fotós: Fábián Dániel

Családi

Aranyhegyi Családi Nap

09. 17., szombat, 15.00

Aranyhegy

Programok:

15.00 Drazsé zenekar

15.00 Az Aranyhegy – történelmi séta Krisch Andrással.

15.45 Kerekítő Klub Spendelné Somogyi Évával.

16.15 Kereplő Színház: Lúdas Matyi. A bábszínház és a vásári komédia varázsa.

17.00 Gyerektrambulin Poharelec Noémivel.

17.30 Step-aerobik Németh Noémi fitneszedzővel.

18.18 Kangoo Jumps Hungary: Madonna-show bemutató. Kangoo-edzés.

Egyéb programok: kézműves-foglalkozások, a XVIII. századi Sopron látképének nyomtatása korhű nyomdafestékkel, fonal karkötő készítése, Aranyhegyi arany mézeskalács téglák, ugrálóvár, óriáscsúszda, játszóház, természetes fajátékok, lufihajtogatás.