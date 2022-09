– Az év madara 2015-ben a búbos banka volt, ezért abban az évben indítottuk el a fajvédelmi programunkat. Eleinte több helyszínen is próbálkoztunk, de nem sikerült komoly áttörést elérnünk – avat be a kezdetekbe Antoni Gyula, az MME megyei elnöke. – A gönyűi homokpusztákon kiváló búbosbanka-élőhelyre találtunk, ahol viszont nem áll rendelkezésre öreg, odvas fa a búbos bankák számára. A területen folyamatosan karbantartjuk az odúparkot, idén további tíz odúval bővítettük. Az ellenőrzések folyamatosak, az első fiókagyűrűzések is megvoltak. Tavaly volt olyan odúnk, amiből három fészekalj is kirepült.

Antoni Gyula, a madártani egyesület helyi vezetője és segítői a látványos madárral. Fotó: MME Kisalföldi csoport

Nem várt siker

A területen még 2015-ben, a Kisalföld Homokpuszta Life+ programban visszaállították az eredeti viszonyokat, tehát a nem őshonos fákat – például az ecetfákat – kivágták, fajidegen bokrokat irtottak, vagy éppen katonai bunkereket bontottak le, összeszedték a lőszereket. A 250 hektáros területen az állattartás meghonosításával is próbálkoznak: szürke marhákkal, bivalyokkal, végül úgy néz ki, hogy a jelenleg ott élő birkáknak kedvezőek a körülmények. A terület középső, ember által nem látogatott, 80 hektáros része ideális a búbos bankáknak. A ritkás bokrok, a homokpuszta, a meleg éghajlat pontosan nekik kedvező. A program 2019-ben kezdődött és nem várt sikert hozott: már az első évben megduplázódott a kikelt madarak száma. A mesterséges otthonokból idén már 124 fióka kelt ki, ami rekord. Ezek a madarak évente kétszer költenek, az átlagos fiókaszám egy fészekben 5,1 volt, de olyan is akadt, ahol 9 fióka kelt ki, ami egészen rendkívüli szám. Összesen 24 költés volt sikeres.

Eltűntek az öreg fák

A búbos banka legszívesebben öreg fák odvában, szőlőskertekben, temetőkben, harkályok elhagyott odúiban fészkel. Ezek közül a kedvenc az öreg fa lenne, de ebből egyre kevesebbet találunk, magyarázta Antoni Gyula. Így aztán nagy szükség van a mesterséges fészekodúkra, amelyeket a civil szervezet önkéntesei maguk készítettek szabadidejükben. Ezeknek a körülbelül 35x25 centiméteres, deszkalapokból készült otthonoknak 60 milliméter átmérőjű a röpnyílása, kifejezetten a méretükhöz igazítva.

Látványos bóbita

– Kéthetente járunk ki az egyesület önkénteseivel a területre. Karbantartjuk az odúkat, dokumentáljuk a benne lakó madarak számát. Nemsokára begyűjtjük, kitakarítjuk, lefestjük őket, majd még a tél beállta előtt visszarakjuk a területre, hogy kisebb rágcsálóknak, más madaraknak, például cinegéknek adjanak biztonságos otthont a hideg időben – mondta a szakember.

A búbos bankákon kívül az idén más madarak sajnos nem jelentek meg, egy-két szén- cinegén kívül. Antoni Gyula azt is elmondta, hogy a búbos banka látványos madár tollbóbitájával, hosszú csőrével, lepkeszerű repülési stílusával, jellegzetes megjelenésével és hangjával. Védett, eszmei értéke 50 ezer forint.