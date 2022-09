A rendezvény célja, hogy információt adjon az energia-takarékosság, a vízgazdálkodás, a zöld hulladékok kezelésének kérdéskörében. Most már mindenki a bőrén érzi, hogy az éghajlatváltozás problémája mellett megjelent az energiaválság is. Nagyon fontos, hogy a takarékosság mellett a megújuló és alternatív energia forrásokban rejlő környezettudatos és innovatív lehetőségeket is minél szélesebb körben megismerjék az intézmények vezetői és a lakosság egyaránt.