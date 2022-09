22 hónap kivitelezési időt követően Burgenland gazdagabb lett egy hotellel. A Bécstől mindössze 50 kilométerre fekvő kismartoni kastélynegyedben 2022. szeptember 1-jén kezdte meg próbaüzemeltetését a Hotel Galántha. Az építtető nevében DI Matthias Grün, az Esterházy Alapítványok elnök-igazgatója, szimbolikusan átnyújtotta a kulcsokat Markus Ernst hoteligazgatónak. Az eseményt követően a projektpartnereket, a régió képviselőit, barátokat és természetesen a kismartoni lakókat is vendégül látták és ők is bejárhatták az Esterházy-kastéllyal szemben megépült szállodát.

A Hotel Galántha-nak fontos szerepe lesz a turizmus növekedésében, nagy mértékben hozzájárul majd a régió fenntartható és gazdasági fejlődéséhez

– fejtette ki Matthias Grün.

A sokszínű kulturális programpalettánkkal, az Esterházy-kastély történelmi termeiben megtartott klasszikus koncertektől az izgalmas kiállításokon át egészen a kastélypark zenei fesziváljáig, valamint a Szentmargitbányai Kőfejtőben bemutatott operaelőadásokig, számos szinergiát teremtettünk.

120 szoba, ezen belül három lakosztály, a szabadtéri és fedett terekkel rendelkező Paulgarten étterem, a legmodernebb technikával felszerelt szeminárium- és rendezvénytermek, valamint egy wellnessrészleg kapott helyet az új épületben. A legnagyobb attrakciónak a tetőteraszon a The top elnevezésű bár számít, ahová szintén nemcsak a hotel vendégei térhetnek be, hanem bárki fogyaszthat kedvére a negyedik emeleti, a kastélyra és a környékre csodás kilátással szolgáló teraszon. A két főre szóló, a reggelit is magában foglaló bevezető áron, 159 euróért lehet most megszállni egy kétágyas szobában.