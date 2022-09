Nagy Tiborné olvasónk tájékoztatása szerint a konyha üzemeltetését tavasszal vette át a gyermek- és közétkeztetéssel foglalkozó cég, az Eatrend. Az új üzemeltető átalakította a konyhát, ennek eredményeként a ventilátor jóval hangosabb lett a korábbinál. Reggel hatkor beindul, nagyjából délelőtt 11-ig zúg, a szemközti házban lakókat reggel nem hagyja aludni. Mint mondta, nyáron nem volt gond, hiszen nem üzemelt a helyiség, de most újrakezdődött a zaj a tanév kezdetével.

Olvasónk panaszával megkerestük az Eatrend Magyarországot. Ordasi Nadin létesítmény- és gépjármű-üzemeltetési vezető válaszát azzal kezdte, hogy köszönik olvasónk jelzését.

– Ahhoz, hogy munkatársaink biztonságos körülmények között tudjanak dolgozni, nagy teljesítményű elszívókra van szükségünk, melyek a keletkezett gőzt, párát és égésterméket a lehető legrövidebb időn belül kivezetik a főzőtérről.

– A zajhatást mi is észleltük, üzemeltetési osztályunk több helyi vállalkozóval is egyeztetett már, melynek során több szerelési, szigetelési munkálaton átesett a rendszer; sajnos mi is tapasztaljuk, hogy kevés eredménnyel, azaz továbbra is zajos. Üzemeltetési osztályunk újabb alvállalkozókkal veszi fel a kapcsolatot, türelmüket kérjük, amíg a helyzet rendeződik – adott reményt a helyzet megoldására a cég üzemeltetési vezetője. Amint a helyzet javul, hírt adunk róla.