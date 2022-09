Továbbra is népszerű az öreg farádi Danuvia motor és a gazdája is nagyon élvezi, ha másoknak örömet szerez 1962-es kiadású járgányával. Élő Imre legutóbb a fertőszentmiklósi repülős nyílt napon és veteránjármű-találkozón gyűjtötte be a közönségdíjat. A nyugdíjas gyűjtő azt mondja: kicsik és nagyok tetszését egyaránt elnyeri a 125-ös Danuvia. Nemhiába fáradozott tehát vele, míg visszaállította eredeti állapotába az évtizedekig a garázsban rejtegetett járművet.

– Tavaly a harmadik helyen végeztem Fertőszentmiklóson, most a közönségdíj lett az enyém. Éreztem napközben, hogy esélyes vagyok rá, hiszen nagyon sokan vettek körül és fényképezkedtek a motorommal. A titka talán az, hogy ebből a típusból nagyon kevés látható csak. Én 1962-ben egy aratási versenyt nyert jutalomból vettem, ragaszkodtam hozzá azután is, hogy már nem használtam és kivonattam a forgalomból – mondta.

Élő Imre szívesen mutatja meg az 1962-es kiadású Danuvia 125-öst.



Élő Imre amellett, hogy karbantartja a motort, folyamatosan rendezi család- és helytörténeti, néprajzi gyűjteményét is. Az Irány a Rábaköz! programsorozatban is részt vett. Két nap alatt csaknem száz látogatót fogadott.

– Az idősebbek még emlékeznek azokra a tárgyakra, amelyekkel nálam találkoznak. Ők örömmel nosztalgiáznak. A fiatalabbak néha még hírből sem ismerik az általam őrzött használati eszközöket, szerszámokat, amelyek déd- és ükszüleik mindennapjaihoz hozzátartoztak. Nekik szívesen elmagyarázom, melyik mire való. Meglepő egyébként, hogy a fiatalok mennyire érdeklődnek a múlt iránt. Örülök, ha eljönnek hozzám, hiszen a gyűjteményt nemcsak a saját örömömre hoztam létre, hanem azért, hogy mások is láthassák – fogalmazott Élő Imre.

A magán-falumúzeum előzetes egyeztetés után látogatható. Tulajdonosa rugalmas és alkalmazkodik a vendégek igényeihez.