Ablonczyné Professzor dr. Mihályka Lívia, a Széchenyi István Egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja kiemelte az intézmény kiemelten fontosnak tartja a nyelvoktatást, az idei tanévben is több mint 40 angol nyelvű képzés indult és 900 külföldi tanul az egyetemen.

– A világban ma már nem lehet nyelvtudás nélkül boldogulni. A nyelvoktatásban is a kommunikáció alapú tanulás került középpontba. Már nem csak a nyelvvizsgára kell felkészülni, az is fontos hogy a tanuló a gyakorlatban is hasznosítani tudják a megszerzett tudást.

Az ingyenes próbanyelvvizsga lehetőség is sokakat vonzott az egyetemi könyvtárba, az általános iskolásoknak pedig plakátversennyel készültek. A megyei önkormányzat két kínai tartománnyal, Hubei-el és Henan-nal, is jó kapcsolatot ápol. Utóbbi most a Kínai nyelvoktatáshoz szükséges könyveket adományozott a térségnek, amelyek a győri egyetemi könyvtárba kerültek.

– A nyelvtanulásról beszélünk, az embereknek elsősorban az európai nyelvek, elsősorban az angol és a német jutnak eszükbe. Egy évvel ezelőtt az egyetem kínai nyelvtanfolyamot hirdetett általános és középiskolás diákoknak. Az érdeklődés már akkor felülmúlta a vártakat, a sikerre való tekintettel idén is folytatódik az oktatás, valamint új kezdő csoportot is indítunk.