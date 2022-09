Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató elmondta, hogy 12 ország versenyzője áll rajthoz a nemzetközi futamon, október másodikán a Hősök terén. Az indulók nagy száma miatt két előfutamot rendeznek, majd az onnan továbbjutó, dobogós helyezettek versenyeznek egymás ellen a döntőben.

Az első futamon indul az Egyesült Államok, Kína, Szerbia, Szlovénia, Suriname és Törökország versenyzője, a második futamon Ausztria, az Egyesült Királyság, Magyarország, Mexikó, Mongólia és Olaszország lovasa versenyez. Valamennyien a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Shagya-arab fajtájú lovaival versenyeznek. A nemzetközi futamot az 1848-as forradalom és szabadságharc legifjabb tábornoka, a 27 éves Czetz János emlékének szentelik a szervezők születésének 200. évfordulója alkalmából.

Az idén 15 éves Nemzeti Vágtát, Közép-Európa legnagyobb lovas versenysorozatát október 1-jén és 2-án rendezik a Hősök terén. Az ünnep alkalmából a programok idén a 15-ös szám köré szerveződnek: az esemény egyik leglátványosabb eleme lesz, hogy 150 lovas gyermek vonul majd fel póniháton a vasárnapi döntő napján. Az idei évet ugyanis a szervezők a gyermekeknek, a lovas utánpótlás ügyének szentelik.

A budapesti fináléra kvalifikáló versenyek májusban kezdődtek 9 magyarországi és 4 határon túli helyszínen. Az immár hagyományosan, hosszú évek óta előfutamot szervező települések sorához idén Abony is csatlakozott, ezzel újabb térség lovasai kapcsolódnak be az egyedülálló eseménybe. A szervezők korábban azt is közölték, hogy három 15 éves gyermek hősről is megemlékezik az idei Vágta, akik 1848-49-es harcok alatt tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről: Tóth Imre András kishuszár, századtrombitás, Simig Rezső tüzér hadnagy, a szabadságharc legfiatalabb tisztje és Koroknay Dániel tüzér, főágyús, kisdobos emléke előtt tiszteleg a verseny.

Mint közölték, az ünnepi hétvégén az Andrássy úti Vágta Korzó is megnyitja kapuit, ott az induló települések mutathatják be népviseletüket, gasztronómiájukat, a tájegységükre jellemző iparművészeti alkotásokat, szakmákat és kulturális, valamint lovas örökségünkhöz kötődő hagyományaikat. A magyar lótenyésztés támogatása érdekében 2023-tól a Nemzeti Vágtán magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. Az elővágtákon és a Nemzeti Vágta döntő futamain a lovak azonosításában a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői is közreműködnek.

Az előfutamokról és a budapesti programról is beszámol a közmédia több csatornája. A döntő futamot és a díjátadót élőben közvetíti a Duna. Az esemény házigazdái Rátonyi Kriszta és Forró Bence, a Duna műsorvezetői lesznek.