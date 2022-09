A Szigetközi Szatyor fesztivál keretében rendezték meg tavaly az I. Lébény kupa – Rotációs Kapa Versenyt. A régióban korábban sosem látott „extrém sport” akkora sikert aratott, hogy idén egy hét alatt betelt a nevezési lista és megduplázta a tavalyi indulók számát.

- Több mint negyvenen regisztráltak az ország minden tájáról, de érkeznek a megyéből is elszánt kaparajongók: köztük Kimléről, Győrzámolyról, Győrből, Eneséről, Abdáról, Mosonszentmiklósról és természetesen Lébényről is nevezett több csapat - mondta el a Kisalföldnek Csengei Péter, a Lébényi Kapa Motorsport és Szabadidő Egyesület egyik tagja, aki néhány kapaőrült barátjával szervezi a helyi versenyt. Mindezt olyan profizmussal, hogy a tavalyi szárnypróbálgatásból egy év alatt az ország második legnagyobb versenyévé nőtte ki magát a lébényi rotakapa kupa.

- Egy fogathajtó verseny alkalmával kértek fel minket, hogy rögtönözzünk egy rotakapa bemutatót. Mivel nagy sikert arattunk arra gondoltuk, mi lenne, ha szerveznénk a régióba egy ügyességi versenyt. Így alakult meg az egyesületünk 10 taggal és kezdtük el a szervezés. Szerencsére az önkormányzat és több támogató is mellénk állt, valamint az a régi dédelgetett vágyunk is teljesült, hogy a Szigetközi Szatyor Vásár ellátogatott Lébénybe - fejtette ki Kovács Imre egyesületi tag.

A kapaőrült csapat rendszeresen jár az országos megmérettetésekre, így rutinjuk a feladatok kitalálásában is előnyt jelent. -A versenyzőknek gyorsasági és ügyességi feladatokat is teljesíteniük kell. A féktelen hajtás mellett zsákpakolás, lakatnyitás és egyéb vicces feladatokat is kitaláltunk, ami azért a leggyorsabbakat is próbátra tette - tette hozzá Halász Péter, aki annyit még elárult, hogy az egyik számban nagy szerepe lesz az óriási gumilabdáknak is.