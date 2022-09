Az Angliában élő James Earll egy nap nézegette a térképet Canterburyben lévő otthonában. Aztán szólt a feleségének: „Mit szólnál hozzá, drágám, ha Győrbe költöznénk?” – valahogy így kezdődött. Mint mondja, olyan helyet keresett családjának a világban, amely Kelet és Nyugat találkozásánál fekszik. – Győr izgalmas, gyönyörű város, de nem élhetetlenül nagy, mint mondjuk Budapest. Azt mondtam, hogy tegyünk egy próbát, költözzünk ide egy fél évre, ha nem válik be, hazamegyünk – magyarázta. Bevált, maradtak, beleszerelmesedett a városba.

Különleges kapcsolat a várossal

Feleségével és most hatéves kislányával 2019-ben érkeztek Győrbe. Canterburyben angoltanár volt, felnőtteket tanított, és ezt a munkát hazánkban is folytatja magántanárként. Ügyfelei között vannak orvosok, könyvelők és üzletemberek. Felesége szakmája hasonló, azzal a különbséggel, hogy éppen most vált, ezután egy nagy cégnél tanítja majd angolra a magyarokat. James hobbija a város megismerése. Szabadidejében járja az utcákat, az Open Street Map nevű internetes térképet töltögeti. Az alkalmazás is ingyenes, de ő sem kap pénzt ezért a tevékenységéért. Ahogy fogalmaz: a város sokat adott neki, szeretné ezt visszaadni.

– Amikor ideérkeztem, a térkép győri verziója teljesen üres volt, csak a csupasz utcákat láthattam rajta. Nyolcvan százalékig én töltöttem fel rá mindent, a boltokat, a nevezetességeket. Nézze csak, az a műemlékvédelmi tábla például nem szerepel rajta – állított meg egy pillanatra a Stelczer Ernő utcában. Így került beszélgetésünk alatt egy gazdabolt, Winter Ernő emléktáblája vagy egy sarki üzlet az alkalmazásba, segítve a városunkba látogató turistákat. – A szerkesztéshez nem kell fejlett térképésznek lenni, elég csak bejelentkezni és frissíteni a helyi üzlet adatait, vagy hozzáadni egy parkolót. Ahogy járom az utcákat, úgy érzem, hogy különleges módon tapasztalom meg a várost: észreveszem, amikor a dolgok változnak.

A szifonnál – James Earll a győri utcákat járja, általa a város felépül az online térben. Fotó: Csapó Balázs



Háromszáz külföldi

– Győr elég nagy ahhoz, hogy sok érdekességet nyújtson és nyüzsgő mindennapokat kínáljon, de nem olyan óriási, hogy megfélemlítő legyen. A város sok mindenből jó egyensúlyt teremt! Győr történelme pedig segít megérteni nekem a régió történelmét, sok új utat nyitott a dolgok megértéséhez és elemzéséhez – tette hozzá. Mint mondta, Győr nagyon népszerű a más országból idetelepültek között: legalább 300 külföldiről tud, aki itt lelt otthonra. Sokukkal rendszeresen találkozik, English MeetUp nevű összejövetelüket hetente tartják, de bátran csatlakozhat bárki, aki egy kicsit szeretne angolul társalogni.

Az élet békés és változatos

Megtudom még, hogy szívesen utazgat, a környékbeli településeket vagy éppen a Bakony dombjait is rögzíti a térképen. Ellátogatott Sopronba szintén, de annak a városnak szinte minden szegletét felvitte már valaki a térképre. Hazánkról úgy vélekedik: az időjárás sokkal jobb, mint Angliában, az élet békés és sokkal változatosabb, mint azt az emberek gondolnák. Kelet és Nyugat kereszteződésében fekszünk, ez pedig izgalmassá tesz minket, az emberek többsége pedig barátságos. Úgy véli, a nyelvünk egyáltalán nem nehéz, szerinte a tankönyvek nem elég jók. Magyarul tanul persze, hiszen hosszú távon maradna nálunk.