A parajdi sóbánya

A föld alatti bányászat Parajdon 1762-ben kezdődött, akkor még ló segítségével húzták felszínre a sót. Azóta egyre több bányakamrát nyitottak meg, többek között a Tegedy-bányarészleget, ami 16 méter széles és 8 méter magas. A parajdi sóbányának ma már van olyan terme, ami a teljes pihenést és kikapcsolódást szolgálja minden korosztály számára úgy, hogy közben élvezhetjük a sóbánya gyógyító levegőjét. 120 méteres mélységben várja a gyerekeket játszótér, kalandpark. A felnőtteket boltok, kiállítások, sőt még egy ökumenikus kápolna is. Étterem, kávézó, múzeum is található a busszal megközelíthető teremben. A programok között találkozhatunk tornával, de tollaslabdázni is lehet. A felnőtt belépő 50, a gyerek 20 lejbe kerül, de 16 óra után kedvezményes jegyet is válthatunk. A sóbányában állandó a hőmérséklet, 16 fok.

A parajdi sót rendkívül sokféle módon hasznosítják. Fogyasztásra is alkalmas, sőt jóval egészségesebb, mint az asztali só. A parajdi sóban 84-féle ásványi anyag található, és nincsenek benne adalékanyagok. Gyógyászati felhasználásakor leginkább ízületi és légúti betegségek kezelnek vele, de a bőrre is kedvezően hat tisztító és baktériumölő tulajdonsága révén. A parajdi sót vízben oldott állapotában is használják fog- és szájápolásra, mivel segít megelőzni a fogszuvasodást.

A parajdi sóbánya látogatása egyes betegségek fennállása esetén ellenjavallt. Ilyen például a magas vérnyomás, a TBC, fertőző betegségek, Basedow-kór, epilepszia, klausztrofóbia, tüdőrák. Ha van valamilyen más alapbetegsége, akkor a bányalátogatás előtt mindenképp egyeztessen háziorvosával. Kismamáknak sem ajánlatos a bánya felkeresése.

Szováta és a Medve-tó

A Szovátán található Medve-tó (egykori nevén Illyés-tó, Sófalvi Illyés Lajos földbirtokos nevéből) a világon létező heliotermikus tavak közül az egyik legnagyobb. A heliotermia jelensége abban áll, hogy a tó alsó sósabb rétegeit nem engedi lehűlni a fölöttük kialakuló édesvíz-réteg. Az édes víz a környező patakokból kerül a tóba. A fürdőidény kezdetén a tó vizének hőmérséklete 50-60 fok is lehet, azonban az intenzív fürdőzés miatt összekeveredett víz a fürdőidény végére 25-30 fokra hűl le. A víz védelmében naponta néhány órát, pontosan 13 és 15 óra között, pihentetik a tavat, ilyenkor nem lehet fürdőzni benne. Természetvédelmi szempontból is becsülendő, hogy a fürdő üzemeltetői odafigyelnek a tó érzékeny egyensúlyára. A felnőtt 40, míg a gyermekeknek csak 30 lej a belépő.

A Medve-tó egyénként nevét onnan kapta, hogy alakja egy kiterített medvebőrre emlékeztet. A gyönyörű környezetben elterülő sós tó számos mozgásszervi problémára segítség lehet, például a reumára, de gyulladáscsökkentő hatása is van. A Medve-tó vize ezeken kívül még a meddőség és egyéb nőgyógyászati problémák esetén is hatásos. A tó iszapját is használják különböző kezelésekre bőrpanaszok esetén. A tó körüli wellness-szállodák várják az ide látogatókat. Számos túraútvonal, étterem, kávézó és a pihenést szolgáló egység található Szovátán. Garantáltan minden korosztály megtalálhatja a neki tetsző elfoglaltságot.

A híres fazekasfalu, Korond

Korond Hargita megyében található, a Korond patak völgyében. A sóvidék iparművészetről híres faluja. Parajd és Szováta mellett a Sóvidék egyik fő turistacélpontja és központja. Borvízforrások, fazekasság, vasas-kénes gyógyfürdők alkotják a település látnivalóit.

A fazekasság a középkortól kezdve meghatározó a településen, és máig igen népszerűek a jellegzetes korondi stílusban készült kerámiák. A díszítések tekintetében több kultúra nyomai is megtalálhatók a különböző edényeken, használati tárgyakon. A magyar, a román, a szász forma- és színvilág is megjelenik rajtuk. Jellemzőek még a mázatlan vörös edények is. Egy-egy szép tányérral vagy kancsóval gazdagabban térhetünk haza Korondról.

A fazekasság mellett Korondon is található gyógyfürdő, mégpedig az Unicum sós fürdő. Sós és kénes vizével egykor köszvényt, aranyeret gyógyítottak. Az 1700-as években még élő fürdő egy időre elhanyagolttá vált, 2015-ben nyitották újra már a modernség jegyében. Ezzel is tovább gazdagítva Korond látnivalóit. A víz hőmérséklete általában 29-30 fokos, két ülőmedence található a fürdő területén zuhanyzókkal, öltözőkkel. Fél óránál tovább nem ajánlatos a vízben tartózkodni.

Korond gyógyvízforrásai: Diómáli, Szőlőmáli, Cseredombi és Erzsébet. Mind más-más összetételű víz. A Diómáli például vasas borvíz, ami gyomorproblémák enyhítésére és vérszegénység esetén használható.

Korondról tanösvény is indul, melynek neve Csigadomb tanösvény. A védett területen vezető út során megtekinthető a Cseredombi gyógyvízforrás és az Unicum forrás, ami az Unicum gyógyfürdőt táplálja. (X)