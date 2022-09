Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe megnyitáskor a rendezvényt, számos érdeklődő gyűlt össze, hogy kipróbálja azt a retro buszt, amelyik 20 percenként viszi körbe az 5,27 km-es egykori versenypálya nyomvonalán az érdeklődőket, szakavatott idegenvezetéssel.

A nap egyik fő attrakciója az a Formel V Beach típusú 1965-ös versenyautó, amit Schlosser Zoltán, a veterán klub vezetője közel 10 év alatt állított helyre. Ez az autó „unokatestvére” annak a modellnek, amellyel 1969 nyarán Niki Lauda is elindult a soproni versenyen, és első futamgyőzelmét is itt aratta. Számos látványosság, többek között retro kisautókiállítás is várta az érdeklődőket.