– Benedek Elek üknagybátyám szellemiségét képviselve üzenem nektek: lehet belőletek remek pedagógus... De szív nélkül, istenhit, a gyermekek és a nevelés iránti szeretet nélkül igazán naggyá nem lehettek – adta át egyik legfontosabb útravalóként a hallgatóknak az évnyitón elmondott beszédében Benedek Huszár Botond. Hangsúlyozta: erdélyi magyarként, a Benedek család tagjaként úgy nevelték, hogy mindig büszke legyen magyarságára, és szívja magába a nyelvet és irodalmat, ami rendkívül gazdag és különleges.

– Fantasztikus élmény volt itt lenni, hálás vagyok a meghívásért. Örömmel tapasztaltam, hogy a Benedek Elek Pedagógiai Kar rendkívül magas színvonalon és méltón gondozza névadójának emlékét és képviseli szellemi hagyatékát – mondta el az esemény másnapján lapunk megkeresésére.

Benedek Huszár Botond üknagyapja a nagy mesemondó testvére volt, tehát oldalági leszármazottként üknagybátyjának mondhatja a névadót.

A mai technikának köszönhetően ülhetett egy asztalhoz Karvaly Mór festménye alapján Benedek Elek és Benedek Huszár Botond. Fotó: Köő Adrienn



– Az ő szellemisége a magyar nemzet egészében él tovább, ő mindenki „Elek apója”. Az általa képviselt és továbbadott értékek, a család, a hit, a szeretet, a nevelés és a magyar nemzet iránti kötelességtudat örök érvényűek. Nekünk, a direkt és oldalági leszármazottaknak, de minden magyarnak is feladata, hogy közösen ápoljuk emlékét és örökségét – jelentette ki.

Legközelebb novemberben érkezik Erdélyből a színművészként, rádiós hírszerkesztőként és pedagógusként is dolgozó utód Sopronba, ahol Bardócz Orsolyával, Benedek Elek ükunokájával, aki a szellemi hagyaték ápolásával már több mint húsz éve foglalkozik, közösen emlékesttel, vándorkiállítással és emlékalbum-bemutatóval ajándékozzák meg az eseményen részt vevőket.

– Határtalan öröm és megtiszteltetés Benedek Huszár Botond mostani látogatása, májusban, Marosvásárhelyen találkoztunk először – mondta el dr. Varga László dékán.

A kar jubileumi akadémiai évet kezdett, ugyanis 30 évvel ezelőtti vették fel Benedek Elek nevét, ezt az évet páratlan munkásságának és tanításainak még alaposabb megismerésére szánják.

– Benedek Huszár Botondot a kar vendégoktatójaként is köszöntöttem, most már azt is mondhatjuk, hogy a hallgató a Benedeken Benedektől tanulhat Benedekről. Hálát érzek azért, hogy a Benedek család több tagja meglátogat bennünket a novemberi ünnepség keretében. A kivételes tehetséggel megáldott oldalági utód meghívta karunk delegációját Kisbaconba, amit köszönettel elfogadtunk – ismertette a dékán.