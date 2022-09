A bokszot sem adta fel

„Hivatalosan nem vonultam vissza, a menedzseremet a mai napig keresik, hogy bunyózzak. Ha minden jól alakul, év végén újra ringbe lépek egy győri gálán. Lébényben egyébként működött edzőtermem, ahol főleg helyi fiatalokkal kesz­tyűztem, ám a járvány lakatot tett a közösség életére.

Így az utóbbi években rovarmentesítéssel keresem a kenyerem. Volt már dolgom parlagi viperához hasonlító siklóval is. Visszatérve a kezdetekre, méhész ismerősömtől kértem védőfelszerelést. Ahogy mind több fel­adatot vállaltam, úgy bővítettem a saját eszköztáramat.

A lébényi sportember az ökölvívó-karrierje során rangos külföldi profi bokszgálákon is vívott mérkőzéseket.



A természet tisztelete

A természet tisztelete közel áll hozzám. A családok közelében veszélyt jelentő, befogott darázsfészkeket erdőkben en­gedem szabadon. Az esetek 99 százalékában megoldható a darazsak költöztetése. A méheket pedig igyekszem kaptárakban elhelyezni.

Arra akadt példa többször, hogy kosaras autót kellett hívnom a munkához, vagy hegymászó kötéllel biztosítottam magamat a tetőn, és légszomjat is kaptam már többször. Veszélyes szituációk tehát adódnak, a darazsak heti szinten megcsípnek, szerencsére eddig komoly baj nem történt. Eleinte mindig tartottam darázscsípés elleni gyógyszert, antihisztamint a kocsimban, de már nincs szükségem az óvintézkedésre” – folytatta a sport­ember.

Többezres fészkek

„Ezen a nyáron nagyon sok tennivalóm volt. Egyik helyről a másikra mentem, rengeteg kolóniát költöztettem el az emberek életteréből. A jövőben is sok feladatra számítok.

A francia darazsak vagy más néven sárgafoltos papírdarazsak akár többezres fészkeket is létrehoznak. Ezekkel a népes kolóniákkal gyakran futok össze. Kutatók szerint az ázsiai lódarazsak is jó eséllyel feltűnhetnek hazánkban. Úgy gondolom, hamarosan velük is találkozom” – búcsúzott Sánta Krisztián.