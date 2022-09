Épületlakók lehetnek

"A Győr környékén a Rábaközben és a Szigetközben is jól ismert cselőpókhoz nagyon hasonlít: a megjelenése, mérete, hamvas színe. Ráadásul ez a faj is nyár végén, ősz elején aktív, amikor a cselőpókok is. Ami megkülönbözteti a két fajt, az a mintázata.

A tüskéskezű álfarkaspók előtestén világosabb csillag vagy lepke alakú folt látható, ami az utótesten folytatódva, hármas tagolású sötétebb foltba megy át. A faj szűkebb pátriánkban úgy tűnik, hogy épületlakóvá lesz, ami a délről északra húzódó fajok között nem számít ritkaságnak" - folytatta a mecséri pókász.