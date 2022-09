Hat ország harmincöt résztvevőjével nemzetközi workshopot tartottak a Széchenyi István Egyetemen Győrben csütörtökön. A School Garden goes Europe Erasmus + program keretében kidolgozta a nemzetközi iskolakert nyári egyetemi kurzuson a legjobb ötleteket és módszereket mutatták be az előadók, sőt több példaértékű és újító helyi intézménybe is ellátogattak a vendégek.