A Soproni Rendőrkapitányságra látogattak el kedden tanáraikkal a fertőrákosi iskola kamaszai, ahol egy teljes délelőttöt felölelő drogprevenciós foglalkozáson vehettek részt. A kapitányság bűnmegelőzési szakemberei Rafai Zoltán rendőr alezredes és Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy változatos módszerekkel adtak felvilágosítást a témáról.

Rafai Zoltán interaktív előadásában többek között felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy nemcsak az illegális, hanem a legális drogok, mint az alkohol, cigaretta, energiaital is veszélyesek, ezeket is csak az előírások és a rájuk vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett lehet fogyasztani. Külön kitért - a fiatalok körében egyre népszerűbb -, Elf Barra is. Ez egy folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható elektromos cigaretta, amely különösen veszélyes, mert ismeretlen, bevizsgálatlan és megbízhatatlan összetételű, valamint nagyon magas nikotin tartalmú. Egyetlen Elf Barban három, vagy akár tizenhat doboznyi cigarettának megfelelő mennyiségű nikotint sűrítettek. Magyarországon nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes.

Az előadást követően az úgynevezett „részeg” és „drogos” szemüvegeket próbálhatták ki a fiatalok, majd az esemény zárásaként egy online vetélkedőn bizonyíthatták, hogy a program során sok hasznos információt sikerült elsajátítaniuk. A legjobbak még ajándékot is kaptak.