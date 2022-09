- Két év kihagyás után idén végre megtartottuk a babanapi ünnepséget - kezdte Fodor József, Osli polgármestere. A rendezvényt egyébként összekötötték a hímző szakkör alkotásainak kiállításával is. A falu új lakóinak ünneplése már sok éves hagyomány. 2007-ben hozták létre a tündérkertet, ahova már egy híján 100 őshonos magyar gyümölcsfát ültettek, minden újszülött kap ugyanis egy-egy facsemetét. -Tavaly 9 kisbaba született, 6 kislány és 3 kisfiú. Ahogy a család, úgy a településünk életében is a legszebb esemény egy újszülött érkezése. Nekik építjük, szépítjük lakhelyünket, környezetünket. Fontosnak tartjuk, hogy tovább vigyék településünk kulturális örökségeit, hagyományait - tette hozzá a polgármester.

A babanapi ünnepségek alkalmával adják át a szülési támogatásokat is, mely 30 ezer forint összegű, és a műsort követően egy kis vendéglátás keretében ismerkedhet egymással a falu apraja-nagyja. Az óvodások is kapnak támogatást a nevelési év kezdetén, 5 ezer forintot, az iskolásoknak 10 ezer, a középiskolásoknak 12 ezer forintot adnak a meghatározott feltételek szerint.

Tavaly kilenc gyerek született Osliban, őket köszöntötték a babanapi ünnepségen.

Ha már a gyerekeknél tartunk, akkor nem mehetünk el egy közelgő fejlesztés mellett sem. A falu közel 5 millió forintot nyert a játszótéri eszközökre a Magyar Falu Programban, mely várhatóan egy hónap múlva megvalósul.

Az óvodát tavaly újították fel, belül teljesen rendbe tették, ahogy bővült az udvari játékok palettája, és a parkolóhelyek száma is. A két csoportszoba mellett egy fejlesztőszobát is kialakítottak, és, ami napjainkban igencsak aktuális, fűtéskorszerűsítésen is átesett az épület.

A polgármester bizakodva tekint a jövőbe: -Néhány éve még attól féltünk, hogy be kell zárni az óvodát, akkoriban 12 volt a gyereklétszám. Mára ez majd megháromszorozódott, hamarosan elérjük a 44-es gyerekszámot. Az óvodától az alsó tagozatig jó helyük van a gyerekeknek a községben. Az iskolánk tizenegynéhány éve lett felújítva. Szerencsére a fiatalok közül sokan a helyben maradás mellett döntenek. Gyakran jó állapotú házak kerülnek eladó sorba, de egy ingatlant sem árulnak soká a településen, mind gyorsan gazdára talál.