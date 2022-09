Kevesen tudják, hogy az a varázslat, ami egy előadás során a színpadon történik, amögött hány műszaki szakember dolgozik. Krokker András világosító is ilyen, ő világítja meg a reflektorfénnyel a művészeket és festi meg fényeivel a darabok látványvilágát. Ő és a háttérben dolgozó kollégái is ugyanúgy részesei a tökéletes produkciónak. Ahogyan ő fogalmazott, csak porszemek a gépezetben, a társulatban azonban nélkülözhetetlenek.

Szerelem első látásra

– Véletlen folytán kerültem a kulisszák mögé. A Videotonnál dolgoztam Székesfehérváron mint műszerész. Miután a katonaságtól leszereltem 1990-ben, nehezen lehetett munkát találni. Vissza szerettem volna költözni szülővárosomba, Győrbe, szerencsém volt, mert a győri színházban világosítót kerestek. Gondoltam, amíg nem lesz jobb lehetőség, addig ez is megteszi. Utólag kiderült, hogy az egyik volt középiskolai osztálytársam helyére vettek fel – fejtette ki lapunknak Krokker András, akit ezután egyik pillanatról a másikra úgy beszippantott színházi miliő és a kulisszák mögötti világ, hogy végül nem keresett más állást. Ennek pedig már harminc éve. Nemcsak a szoros barátságok, a szimpatikus művészeti és műszaki munkatársak, hanem rengeteg sikertörténet, mosoly és könnyek, vér és verejték köti őt a teátrumhoz és a győri társulathoz.

Egy nagy család tagja

– Ez a pálya szerelem volt első látásra, de az évek alatt azért kalandoztam is. Néhány évre belekóstolhattam a hangosító- szakmába is. Mivel ismertem a darabokat, a műszerészi végzettségem megvolt, így nem volt nehéz belerázódni. Imádtam csinálni, ez volt a szerelemben a beteljesülés – hangsúlyozta a világosító, akit aztán huszonhat évvel ezelőtt Kiss János, a Győri Balett egykori igazgatója csábított át a balettegyütteshez. – Ugyan nagyon szerettem a hangosítást, de végül elfogadtam az ajánlatot, és a színháztól a baletthez szegődtem, ismét világosító pozícióba. Korábban, Markó Iván vezetése alatt már dolgoztam együtt a táncosokkal, így nem volt már ismeretlen az ő világuk. Ez volt a szerelem harmadik látásra – vallotta be a kitüntetett szakember.

– Ahogyan Kiss János is gyakran emlegeti, a Győri Ba- lett egy nagy család. Lehet, köz- helynek hangzik, de tényleg az. Egy kis porszem vagyok a gépezetben, mégis minden kolléga maximálisan megbecsül – tette hozzá.

Szakmai csúcson Dmitrij Simkin mellett

Krokker András közel három évtizede járja a szabadtéri színpadokat, fesztiválokat és a kőszínházakat szerte a világon a Győri Balettel. Nem csoda, hogy a megannyi történet és utazásélmény közül több százat tudna említeni. – A nap végéig sorolhatnám, rengeteg emlékezetes élményt éltem át a csapattal. Amit viszont szakmailag a csúcspontomnak tekintek, azok Dmitrij Simkin látványtervező darabjai. A legemlékezetesebb számomra a Rózsaszínház cí- mű táncjáték, de említhetném még a Queent is. A legnagyobb kihívást mégis a Zorba előadá- sunk jelentette, valamint A diótörő az arénákban, ami egy balett a cirkusz és a show elemeit ötvözve, háttérvetítéssel kiegészítve – sorolta a világosító.

– Sok helyen jártunk, számos egzotikus országban megfordultunk a turnék során. Mégis talán a Purim – Avagy a Sorsvetés című darabbal volt sokunk legjobb kirándulása Hollandiában – emelte ki Krokker András.

Elismerések

– Nemrég vehettem át az Örökös Tagságomat, ami különösen megtisztelő volt számomra. Nagyon jól érzem magam a kulisszák mögött, nem ezt csinálnám harminc éve, ha nem így lenne. Értékelnek és megbecsülnek. Jó érzés, hogy mindenki egyformán fontos a Győri Balettnél, a kellékestől kezdve az öltöztetőn át a műszakisokig. Hiszen egy közös célért dolgozunk mindannyian, és másként nem is lehetne sikeres egy produkció – vallja a győri világosító.

– Velekei Lászlóval azóta, hogy harminc éve a társulathoz szegődött, az első perctől megtaláltuk a közös hangot. Talán többet is lát bennem, mint ami bennem van. Jólesik, hogy elismeri a munkám, ezért is hálás vagyok neki és a Győri Balett összes tagjának az elismerésekért. Büszke voltam arra is, amikor az együttessel közösen vehettük át a városi díszpolgári címet. Majd 2021-ben a magyar kultúra napja alkalmából a kulturális intézmények munkatársait elismerő oklevelet kaptam meg. Idén pedig a törzs- gárdajutalom után Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben is részesültem. Igyekszem mindezeknek továbbra is megfelelni – vetette előre Krokker András díjazott.