Milyen kártevőkkel számoljunk ősszel?

Az egyik leggyakrabban feltett őszi rovar-kérdés ez: „Miért látunk olyan sok pókot ősszel és télen beltéren?”. A jelenség fő oka nem más, mint hogy ezek az állatok is menedéket keresnek a hideg időjárás ellen. Az otthonunk pedig – sajnos – számunkra is biztosítja a meleget és a táplálékot, amire szükségük van. Egy másik ok pedig az, hogy sok pók már korábban is a lakásunkban rejtőzködött. Az ősz a legtöbb pók párzási időszaka, ezért a hímek nőstényekre vadásznak, a nőstények pedig láthatóvá teszik magukat a hímek számára. De ebbe jobb bele sem gondolni!

Az őszt akár patkány-szezonnak is nevezhetnénk, hiszen ilyenkor kell a leginkább felkészülni látogatásukra. A patkányok nemcsak hátborzongatóak, hanem alattomosak, koszosak és betegségeket is terjesztenek. Mivel a hőmérséklet szeptembertől kissé csökken, ezek a kártevők is meleg, száraz és kényelmes helyet keresnek, amelyre szintén alkalmas lehet otthonunk, garázsunk vagy pincénk.

Egy másik őszi kártevő, amely idén ősszel menedéket kereshet lakásunkban, a barna márványos büdösbogár. Ezek a rovarkártevők az őket zavaró ragadozók visszaszorítása érdekében kiadott kellemetlen szagról kapták a nevüket. Az őszi szezonban ezek is táplálékot, meleget és menedéket keresnek, hogy túléljék a hideg időjárást. Ezek a poloskák megbújnak a falakban, a padlásokon és a pincékben is, szaguk és ürülékük pedig gyakran károsítja a bútorokat és a személyes holmikat, így például ruhákat is.

3 tipp, amivel felléphetünk ellenük

Azt már tudjuk, hogy milyen kártevőkre számíthatunk idén a hideg idő beköszöntével – így már csak azt kell feltérképeznünk, hogy mit tehetünk, hogy ne fészkeljenek be hozzánk.

Ablakok és ajtók védelme

Az egerek és patkányok köztudottan összenyomják a testüket, hogy bejussanak az otthonunkba. Ezért keressünk repedéseket vagy bármilyen más sérülést az nyílászárók kereteiben, tömítsük ezeket, és szereljünk fel szúnyoghálót, hogy elkerüljük a velük való kellemetlen találkozást!

Tartsuk távol őket otthonunktól!

Csak úgy, mint az év többi szakában, ősszel is fontos, hogy ne tegyük vonzóvá az otthonunkat. Fedjük le az ételeket és italokat, takarítsuk el a szennyeződéseket, és takarjuk le a kültéri kukákat is! Azt is meg kell próbálni elkerülni, hogy túlságosan feltűnően égjen a külső világítás. A fények ugyanis vonzzák a rovarokat, a pókok például a lámpákhoz mennek, hogy rovarzsákmányra vadásszanak.

Patkányok esetében érdemes egy kicsit drasztikusabban eljárni. Ha már megjelentek a házunk környezetében, forduljunk patkányirtó készítményhez vagy készülékhez! Ezeket a problémás területekre kihelyezve hatékony eredményt érhetünk el. Ha pedig a patkányirtó helyett más, alternatív megoldást keresünk, élvefogó csapdával is odacsalogathatjuk a kártevőket, hogy aztán otthonunktól távol szabadon engedjük őket.

Vizsgáljuk át a kertet és a faanyagokat!

Semmi sem hasonlítható egy jó tűzrakóhelyhez ősszel, ahol sütögethetünk, összeülhetünk a barátokkal. De nincs is jobb módszer a buli tönkretételére, mint felfedezni, hogy a fa kártevők által fertőzött. Tároljuk a tűzifát vagy az udvari hulladékot legalább 20 méter távolságra a háztól és a talajtól, hiszen az egerek, hangyák és termeszek szeretnek fészkelni a fában! Használat előtt mindenképpen vizsgáljuk meg a fát – különösen, ha az otthonunkba kerül!

A legjobb megoldás: a megelőzés

Az őszi kártevők szeretik a nedves, nyirkos környezetet, ami a pincéket, illetve a padlástereket érintheti, hiszen azok tökéletes táptalajt biztosítanak számukra. Használjunk páramentesítőt a nedvesség szabályozására, és védjük meg ezeket a rovaroknak kitett területeket a fertőzéstől!

Szeretjük az őszi összejöveteleket, de amíg barátainkkal és családunkkal töltjük az időt, ügyeljünk arra, hogy minden ételt letakarjunk a pulton, nehogy bogarak is csatlakozzanak a partihoz. Az élelmiszerek légmentesen záródó edényekben való tárolása a legegyszerűbb módja a kártevőgondok megelőzésének; ide tartozik az állateledel és a nyitott zacskó is.

Ezek alapján jól látható, hogy egy kis tudatossággal garantálhatjuk, hogy ne kelljen kártevők miatt bosszankodnunk, és kiélvezhessük az utolsó csodás, őszi napsugarakat a hosszú, hideg tél beállta előtt!