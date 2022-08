Svájcban festői tájakon haladt a vonatunk, amelynek ablakából megnézhettük a Zürichsee-t, a Vierwaldstättersee-t, a Luganersee-t és végül, már Olaszországban a Comói-tavat. Ez a látvány valamennyire kárpótolt bennünket.

Velencébe 17 óra körül érkeztünk meg. Gyorsan elfoglaltuk a szállásunkat, amely egy XVII. századi belvárosi épületben volt. Itt már megérintett bennünket a történelem. Felfrissítettük magunkat és már indultunk is felfedezni a lagúnák városát. Késő estig sétáltunk, és közben ettünk egy fantasztikus pizzát. Másnap még délelőtt volt egy kis időnk tovább nézelődni.

Velencét fájó szívvel hagytuk el a 15 óra körül induló vonattal, ami már Bécsbe vitt minket. Már felszállásunk után tudtuk, hogy olyan későn érünk Bécsbe, hogy ott kellene töltenünk egy éjszakát. Ez azért nem lett volna jó, mert így túlléptük volna a DiscoverEU interrail bérlettel leutazható hét napot. Újra kellett tehát terveznünk a hazautat is. Így nem mentünk el Bécsig, hanem leszálltunk Wiener Neustadt-ban. Innen a legutolsó vonattal sikerült Sopronba eljutnunk, ahol a szüleink már vártak ránk. Sajnos, így a mi utunk nem Győrben ért véget, de végül kerek lett a történet így is és kár lett volna kihagyni Zürich és Velence várost - számolt be lapunknak a kalandról Gősi Dávid.