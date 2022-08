– A ’80-as évek előtt sokkal több modellező létezett. Az évtized végén a Győri Modellező Klub megszűnt, amelynek mi tagjai voltunk. A régi tagok közül 4–5-en úgy döntöttünk, szeretnénk ezt folytatni és másoknak is megmutatni a modellezés örömét. Ezért alapítottuk meg az egyesületet – mondta el Visi Ákos alelnök. – Rádió-távirányítású modellekkel foglalkozunk, autókkal és repülőkkel egyaránt.

A költséges hobbinak tűnő modellezést már 30–50 ezer forintos gépekkel is el lehet kezdeni. A mai technológiának köszönhetően pedig a tapasztalatlan pilótáknak már kevésbé kell attól tartaniuk, hogy technikai hiba miatt összetörik a gépüket.

– A gépek felépítése és irányítása tudást és koncentrációt igényel, de akár már nyolc-tíz éves korban el lehet sajátítani az alapokat. Az egyesületnél van tanulógépünk és három oktató modellpilótánk is, akik közül az egyik már valódi nagy gépeket is vezet pilótaként. Az elméleti alapok elsajátítása után a tanuló megtanul manőverezni a levegőben, leszállni, majd végül felszállni a géppel. Mindezt úgy, hogy az oktató az összekötött távirányításnak köszönhetően bármelyik másodpercben át tudja venni a gép felett a kontrollt, ha a tanuló hibázna.

Az a varázsa, hogy alkotunk valamit, ami aztán az eget szeli vagy az utakat rója. Ráadásul, mivel modellekről van szó, pont úgy működnek és mozognak, mint az igaziak – mondta Visi Ákos, a Sokoró-R/C Modell KSE alelnöke.



A csapat tavasztól őszig főleg szombaton és vasárnap gyakorol, ménfőcsanaki felszállópályájukat közösen gondozzák.

– A területet egy magánszemély biztosítja nekünk ingyen, cserébe mi tisztán és rendezetten tartjuk. Évente kétszer az odavezető út környékét is kitisztítjuk a mások által ott hagyott szeméttől, emellett évente néhány alkalommal a környéken élő idősebb embereknek is segítünk a fűnyírásban, apróbb kerti munkákban.

Két nagy versenynek is a házigazdái. Az egyik a hazai IMAC Hungary Cup műrepülő verseny egyik fordulója, a másik pedig az RC-Offroad Magyar Bajnokság autómodell-verseny győri futama, mindemellett megrendezték idén – immár a 9. alkalommal – a Jet Modell Meeting találkozót, ahova Németországból, Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából is érkeznek. A 200–300 látogató ilyenkor mind ismerősként üdvözli egymást.

– Viszonylag kis réteg űzi ezt a hobbit, de aki részese, az gyakran hozza a családját is. A mi egyesületünkön belül is van egy tíz-tizenkét éves fiatalokból álló csapat, akik az elmúlt egy évben kezdték a modellezést és azóta jóbarátok lettek. Ez a szabadidő elöltésének egy igazán hasznos módja, hiszen az ember maga épít, javít meg valamit. A műszaki ismeretek a mindennapi életben is jól jönnek. Emellett ott van annak a varázsa, hogy alkotunk valamit, ami aztán az eget szeli vagy az utakat rója. Ráadásul, mivel modellekről van szó, pont úgy működnek és mozognak, mint az igaziak. Ugyanakkor az irányítás egészen másfajta készségeket igényel, hiszen itt a gépen kívül kell megtalálni a helyes irányokat.