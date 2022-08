Augusztus elseje a szoptatás világnapja. A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház az ország csúcsszülészetei közé tartozik. Győr-Moson-Sopron több pontjáról, sőt, más térségekből is érkeznek ide családok. Tavaly közel két évtizedes rekordot döntött a szülések száma, több mint 3400 újszülött látta meg a megyeszékhelyen a napvilágot. A kórház szülészeti osztályának szakemberei az anyatejjel táplálás fontosságát hangsúlyozzák.

– A tápszer egy táplálék, amíg az anyatej élő, komplex folyadék – mondta dr. Kovács Márta főorvos. – Az első hat hónapban a szoptatásnak számos immunológiai előnye van. Csökkenti az akut fertőzések, emésztőrendszeri, felső légúti, illetve allergiás megbetegedések kockázatát. Emellett a felnőttkori betegségek, mint például a cukorbetegség vagy a túlsúly kialakulásának megelőzésében is szerepet játszik. Az édesanyák felkészültségét már a várandósság alatt is segítik tanácsadással és terhesgondozással.

Az anyatejjel táplált gyermekek kevesebbet betegeskednek, a szoptatás az anyáknak is jót tesz – kevésbé érinti őket a szülés utáni depresszió, csökken az esélye a petefészek- és emlőrák kialakulásának. Fotóillusztráció: Pexels

Magas arány

A WHO adatai szerint európai összevetésben Magyarország a második helyen áll a 44 százalékos szoptatási aránnyal. Lúg Sándorné szoptatástámogató elmondta, hogy az anyatejjel táplálás sikerét nagyban befolyásolja a kismama önbizalma.

– Fontos, hogy az anyuka elhiggye, hogy képes ellátni a gyermekét. A szoptatás támogatása során elsősorban a baba igényeihez igazodunk, ugyanakkor az édesanya önbizalmát is támogatjuk. Ha van teje, de nem tud szoptatni, akkor pedig a kézi fejés a leghatékonyabb.

Ritka esetekben azonban az anya nem tudja szoptatni a csecsemőt. Ilyenkor van szükség az anyatejdonorokra.

– A koraszülöttek számára az anyatej rendkívül fontos, ők dúsított anyatejet kapnak, amivel jelentősen lehet csökkenteni a fertőzések számát. De egyéb okai is lehetnek annak, hogy egy nő nem képes szoptatni. A donorsághoz azonban rengeteg vizsgálaton kell átesni, ami sokakat eltántorít – mondta el dr. Fekete Zoltán szülőszoba-részlegvezető. Szó volt arról is, hogy az anya-gyermek kötődés kialakulását segíti az aranyóra is. A Petz-kórház baba- és családbarát intézményként lehetőséget ad arra, hogy a gyermek és az édesanya egy órát háborítatlanul együtt tölthessen nem sokkal a szülés után.

Emellett egy komoly szemléletváltást is terveznek, amelynek egyik eleme a családi szülőszobák kialakítása.

Átfogó program a szoptatásért

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1993-ban döntött a szoptatás világnapjának megtartásáról, az ezt követő napokat pedig augusztus 7-ig anyatejes világhétté nyilvánította. A világon évente több millió csecsemő hal meg vagy válik beteggé, mert nem jut anyatejhez. Sok országban egyre kevesebb nő szoptatja a gyermekét, ezért indította a WHO és az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására.