Több mint huszonöt év telt el azóta, hogy először meghúzta a ravaszt. Kortársaihoz hasonlóan légpuskával kezdte a sportot Csaplár Balázs. – Akkoriban karatézni is jártam, és szerettem volna a lövészet „akciódúsabb” oldalát is kipróbálni. Így kötöttem ki a szituációs lövészetnél. A klasszikus pontlövészettel szemben itt a versenyzők egy előre kialakított pályát teljesítenek, ami minden versenyen más és más. Ez lehet egy szoba, utca vagy erdős terület, a célpontok között pedig van mozgó és takarásban lévő is.

– A pontosság mellett a századmásodpercek is számítanak – mondta Csaplár Balázs. – Egy harminc másodperc alatt teljesíthető pálya már extrém hosszú ebben a sportágban.

Hogy egy szituációs lövészverseny sebességét érzékeltessük, egy könnyen átlátható pályán egymáshoz közel eső, de félig takarásban lévő célpontokra Csaplár Balázs tokban lévő fegyverrel indulva 3,38 másodperc alatt 9 célzott lövést adott le a legutóbbi országos bajnokságon. Fotó: R. Á.



Balázs húszéves volt, amikor az első megmérettetésen részt vett, és rögtön megszerezte a kategóriagyőzelmet, sőt, ­összesítettben is remek eredménnyel zárt.

– Szinte sosem tanultam könyvből vagy mestertől, nagyrészt ösztönösen jött a dolog. De a rengeteg gyakorlást így sem lehet megspórolni. Egy pálya előtt két-három percem van arra, hogy megtervezzem, mikor cseréljek tárat, milyen sorrendben és milyen szögből lőjek a célpontokra, milyen legyen a légzésem ritmusa. Mindent számításba kell venni. Legjobban az motivál, hogyan vagyok képes kihozni magamból az adott pillanatban a lehető legnagyobb teljesítményt. Ehhez természetesen magas fokú önismeretre van szükség, így az életem során sok időt kell töltenem komfortzónán kívül úgy mentálisan, mint fizikailag. Régebben mindig megkértem valakit, hogy vegyen fel versenyzés közben, és a felvételt visszanézve javítottam a mozgásomat.

Csaplár Balázs számtalan országos versenyen, sőt, világjátékokon is állt már a dobogó legfelső fokán.

– A legtöbb, amin egy évben indultam, harminc-harmincöt verseny volt. Leginkább ha­­zaiak, de gyakran megfordultam az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Írországban, Ausztriában, Svédországban, Spanyolországban is.

A csúcsidőszakában Csaplár Balázs három év alatt 72 hazai versenyen vett részt, és mindössze háromszor „kényszerült” a dobogó második fokára, mint elmondta, saját, előre látható hibájából. Ezt követően inkább a család és a gyerekek kerültek előtérbe, és bár egy évig nem versenyzett, most mégis sikerült ismét megszereznie a magyar bajnoknak járó aranyérmet.

– A sport iránti alázat sosem kopott meg bennem, bármennyit is versenyeztem, sőt, inkább nőtt. Az évek során nem hagytam fel a gyakorlással. Elsősorban a hozzáállásomat, állhatatosságomat, ezek mellett talán a helyzetfelismerő képességemet és a reakcióidőmet tartom a legjobbnak, gyors és pontos lövésznek számítok, de nem hiszem, hogy egyik vagy másik képességem lenne egyedülállóan kiemelkedő. Inkább azt mondanám, hogy igyekszem tudatosan készülni, hogy a legpontosabb és leghatékonyabb legyek a pályán. Emellett jól bírom a versenystresszt, ami nagyon hasznos.

– Továbbra is szeretnék a nagyobb versenyeken részt venni, de számomra a családom minden győzelemnél fontosabb. Ha a gyerekek egyszer maguktól érdeklődnek majd a lövészet iránt, mindenben segíteni fogom őket. Bár legjobban azt szeretném, hogy a saját útjukat járják.