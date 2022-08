Ebéd után a halászi csoportok, a Répa Retek Mogyoró együttes, Leblanc Győző operaénekes, Laci betyár, a Fekete Bárányok, az Abba Sisters szórakoztatták a közönséget. Az este 9 órai tűzijátékot követően a színpad a Republicé. Az estet nosztalgiadiszkó zárja.

Amint azt Majthényi Tamás halászi polgármestertől megtudtuk, idén tizenöt csapat mérte össze főzőtudományát a versenyen.

– Szerettünk volna valamit tenni a közösségért, ezért is neveztünk a versenyre és igyekeztünk valami finomat is főzni – avatott be Puter János, aki a parndorfi postás kollégákkal közösen csülköt kevergetett az üstben.

Mayer Dávid és csapata a helyi sportegyesület színeiben szarvaspörkölttel nevezett a megmérettetésre, idén immár másodszor. Az étel egyik különlegességét a saját szedésű vargánya adta, de vörösbor is került a pörköltbe.