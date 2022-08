Ment, játszott, győzött

Horváth Máté a 2021 szeptemberében indult backgammonkurzuson találkozott először a játékkal. Elmondása szerint azonnal beszippantotta ez a különleges szellemi sport: „Már az első óra után maradtam a klubban, hogy az oktatóval – Máté Richárddal – játszunk. Neki köszönhető, hogy ennyire megszerettem a backgammont. A gyors fejlődésemben nagy szerepe van, hogy megszámlálhatatlanul sok órát töltöttünk el a játéktábla előtt.”

A versenykiírásra is Máté Richárd egyetemi backgammonoktató hívta fel Máté figyelmét, azzal a kiegészítéssel, hogy ez egy nagyon hangulatos és jó verseny, amire érdemes elmennie: „Már egy ideje szerettem volna nemzetközi versenyen is indulni, így azonnal tudtam, hogy indulni szeretnék. Végül négyen mentünk ki Magyarországról, köztünk volt Kovács Zoltán, aki a Backgammon SZDSE elnöke és a magyar válogatott csapatkapitánya.” A kétnapos megmérettetésen Horváth Máténak a döntőt 11–10 arányban sikerült megnyernie, amivel megszerezte élete első nemzetközi tornagyőzelmét.

Arra kérdésre, hogy mennyire volt erős a mezőny, illetve van-e különbség a különböző nemzetek játékstílusa között, Horváth Máté elmondta: „Ez egy játékfesztivál keretében hirdetett verseny volt, általában visszatérő játékosokkal. Voltak erős ellenfelek és nehéz meccsek. A backgammonban adódnak jó, közepesen jó és rossz lépések egy adott szituációban, emiatt nehezen alakulnak ki különböző stílusok, a backgammonetikett viszont nemzetenként eltérő.”

Cél a világbajnokság

A terveiről szólva Horváth Máté elmondta, hogy ha megteheti, biztosan indul még egyetemi, országos és nemzetközi versenyeken. Sőt nem titkolt célja, hogy kvalifikálja magát a jövő tavasszal megrendezésre kerülő csapat-világbajnokság magyar keretébe. A felkészülés folyamatos: „Minden kurzusnak van egy saját bajnoksága, illetve a második félévben elindult a Pub Liga is, így ezen a két versenyen már részt vettem a Széchenyi István Egyetemen. Májusban, az első magyar versenyemen negyedik helyezést értem el. Azóta volt egy másik megmérettetés a nyáron, illetve a mostani csehországi viadal.”

Horváth Máté a Csehországban nyert kupával.

Forrás: SZE

Máté Richárd, a Széchenyi István Egyetem backgammonoktatója Máté győzelmével kapcsolatban hangsúlyozta: „A nemzetközi versenyen elért első hely magyarázat nélkül is dicsérendő. Amikor tavaly

szeptemberben beindult a backgammonkurzus, Máté szó szerint elsőként jelentkezett rá, bár korábban ő sem ismerte még a backgammon szabályait. Azóta már két magyarországi versenyen is járt, ahol a magyar válogatott játékosai mellett az ország legjobbjai versenyeztek. Mindkétszer a legjobb négy közé jutott. Ilyen az, amikor a tehetség, az elhivatottság és a szorgalom találkozik. Annak előbb-utóbb mindig megvan az eredménye.”

A backgammon nem csak játék

Szeptemberben lesz egy éve, hogy elindult a sportági ismeretek tantárgy keretében választható backgammonkurzus a Széchenyi István Egyetemen. Máté Richárd elmondta, nagy öröm számára, hogy hamar betelik a létszám, és bízik benne, hogy egyre többen élnek a lehetőséggel a kampuszon. Kifejtette: „Nagyon gyorsan elsajátíthatók a szabályok, mégis megvannak a mélységei, hiszen több tízezer oldalas szakirodalom foglalkozik a stratégiákkal. Nincs két egyforma parti, ami általában öt-tíz perc alatt véget is ér.”

Horváth Máté a tanulmányaiba is be tudja építeni a játékkal elsajátított képességeket: „Azt vettem észre, hogy egy-egy hosszú ideig tartó órán is sokkal könnyebben tudok koncentrálni, mióta játszom. Emellett igényli a gyors és logikus gondolkodást, és a jó helyzetfelismerést is. Mindenkinek ajánlom. A magasabb szint eléréséhez azonban sok idő és energia szükséges.”