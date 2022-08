Barcelona – Spanyolország

Barcelona repülőjegy téren nem számít túl költséges úti célnak. Ráadásul pezsgő kikapcsolódást nyújt azok számára, akik szeretnék magukba szívni egy igazi mediterrán nagyváros légkörét. A város azonban nem csak a bulikról, a focicsapatról és a nagyvárosi pezsgésről híres. A lüktető mediterrán élet mellett bővelkedik látnivalókban is. Barcelonában ugyanis megtaláljuk a különféle művészi épületeket, és persze a történelmi vonatkozások legjavát. Elveszhet tekintetünk a Sagrada Família hatalmas, több mint 172 méter magas meseszerű tornyaiban, vagy romantikus sétát tehetünk a város gótikus negyedében. Persze a végtelenségig még lehetne sorolni azt a sok gótikus, szecessziós és kubista csodát, amiket Barcelona magában rejt.

Fotó: esky.hu



Görögország szigeteinek városai

Ezek közül nem is nagyon lehet külön kiemelni egy-egy várost, hiszen mindegyik különleges a maga módján. Legyen szó Krétáról, Korfuról vagy Naxosról, garantáltan varázslatos látvány vár bennünket. A görög szigetek városainak legtöbbje ugyanis kifejezetten nyugodt, túlzsúfoltságtól mentes szállásokat és éttermeket kínál – méghozzá rendkívül barátságos árakon. Ezen kívül az utazás is egyszerű. Athénba az olcsó repjegy garantált, onnan pedig mi dönthetünk, hogy milyen módon szeretnénk eljutni a kiválasztott sziget városába. Egy megfelelő utazási portálon ráadásul még erre is választ kaphatunk – sőt, online azonnal le is foglalhatjuk jegyünket az adott szigetre közlekedő hajóra.

Firenze – Olaszország

Firenze ősi, romantikus és elképesztően látványos hely lehet azok számára, akik tényleg szeretnék a várost felfedezni. Nem elég, hogy a lenyűgöző toszkán miliőbe csöppenhetünk általa, de mi magunk is átélhetjük a Rómeó és Júlia korszakát. Ezért szerelmes pároknak szinte kötelező helyszín, és persze azoknak is, akik imádják a történelmet, valamint a romantikus, ódon városokat. A reneszánsz bölcsőjeként is emlegetett régió ugyanis szinte majdnem teljes egészében megőrizte eredeti középkori szerkezetét és épületeit.

Mdina – Málta

Mdina egy különleges, ősi város, aminek alapjait még a rómaiak tették le, majd a keresztes lovagok tökéletesítették. Egy olyan várost képzeljünk el, amely teljes mértékben megőrizte középkori jellegét. Ezért Mdina egyike azon városoknak a világban, amely eredeti állapotában maradhatott fenn. Évszázadok óta lakott, ami miatt remekül látható, hogy az idők során hogyan alakítgatták. Jelenleg 258 fő lakja, szűk utcácskáit pedig nem csak gyalog, de akár lovas fogattal is felfedezhetjük. Itt olyan hangulatos, rendkívül kellemes miliő fogad minket, amelyben az európai és az arab kultúra tökéletes elegyet alkot. Mdina különleges város: olyanok számára ajánlott, akik imádnak elveszni kicsit az időben, és maguk mögött hagyni a modern világ nyüzsgését.

Fotó: esky.hu

Fotós: Mjucha

Velence – Olaszország

A cölöpökre emelt, víz felett elterülő várost valószínűleg senkinek nem kell bemutatnunk. Ez a város ugyanis legendás a szerelmesek körében. Ugyan melyik pár ne élvezné a közös gondolázást, vagy épp a romantikus sétát a Sóhajok hídján? Maga Velence természetesen nem csak szerelmes pároknak lehet ideális úti cél. Azonban ha mi is nászútra készülünk, akkor a velencei légkör minden bizonnyal tökéletes választást jelent majd ahhoz.