A program szombaton tíz órakor szentmisével kezdődik a Szent Márton-bazilikában, a liturgiát Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát vezeti. Az új kenyér megáldása a szentmisét követően a Szent Mór-szobornál lesz.

Délután egy órától napközi imaóra lesz a bazilikában, amely a szerzetesközösség déli imádsága, az esti imádság, az ünnepi vesperás pedig este hat órakor kezdődik, szintén a bazilikában.

A szentmise, a kenyér-áldás és a vesperás után három alkalommal mutatják be Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjét.

Délelőtt tíz és délután öt óra között minden egész órakor levetítik a Pannonhalma - ezer év jelenidő című filmet a TriCollis Fogadóépület vetítőtermében, a Főkapu melletti gyerekvetítőben pedig szintén minden egész órakor családi program lesz kisfilmmel és makettépítéssel.

A Pannonhalmi Főapátság pincészetében szakvezetéses borászati látogatás lesz.

Délelőtt és délután egy-egy alkalommal tárlatvezetést tartanak a Főapátsági Könyvtárban, az Illatmúzeumban és a Boldogasszony-kápolnában, ezen programok előzetes regisztrációhoz és jegyvételhez kötöttek.

Szintén jegyvételhez kötött a délutáni apátsági orgonahangverseny a bazilikában, ahol Horváth Márton Levente orgonaművész ad koncertet.

Kiemelték: Szent István király ünnepe kiemelt esemény a Pannonhalmi Főapátságban, mert a monostor és az ország története szorosan összefonódik.

Géza fejedelem 996-ban telepített szerzeteseket a szent hegyre, majd a fejedelem halála után fiára, Szent Istvánra maradt a feladat, hogy valóban keresztény országot építsen.

Az első templomban - amelynek alapfalaira a mai bazilika épült - kérte István Szent Márton közbenjárását és Isten segítségét a Koppány elleni csata előtt. Elhangzott szavait őrzi az alapítólevél is.

István király a monostor első apátját, Szent Asztrikot küldte Rómába a pápához, aki a hagyomány szerint egy koronát küldött a főpappal, ezzel elismerve a keresztény magyar királyságot.

Szent István számos alkalommal járt a pannonhalmi bencés szerzeteseknél és fia, Imre herceg tanítását is rájuk bízta.

Szent István örökségét ma is élő hagyományként őrzi a szerzetesközösség, ahogy azt a király meghagyta, minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért - írták.