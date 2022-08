A község polgármestere, Mesterházy József régóta kutatja Enese múltját, számos helytörténeti kutatást végzett a községről.

Büszkék őseikre, akik nagy szerepet játszottak a község történelmében.

A temetőben lévő sírkövek között évtizedek óta a földön feküdt egy márvány sírkő, Eőry Istváné (1809–1863).

Ő volt az az enesei közbirtokos, aki vagyonát és telkét (közel 40 hold földet) evangélikus iskola megépítésére és a tanítói fizetés javítására áldozta.

Eőry István községnek adományozott telkén hozták tető alá 1865-ben a régi iskolaként ismert épületet, ahova még ma is járnak nebulók. Az általa hagyott 1168 forinthoz a közbirtokosok még 4025-öt adtak, ebből finanszírozták az építkezést.

– A képviselő-testület úgy döntött, felújíttatja s felállíttatja az iskola alapítójának tekinthető Eőry István síremlékét. A felújítást és támogatást köszönjük Pátka Zoltánnak, aki az enesei iskola egykori diákja volt. A munkálatokat saját forrásból fedeztük – mondta el lapunknak Mesterházy József polgármester. Győry János és Eőry Terézia sírja szintén az enesei temetőben van. Az ő fiuk volt dr. Győry Elek országgyűlési képviselő. Felesége Nádosy Irma lett, aki Nádosy István lánya. Nádosy István Enesén született Trsztyánszky néven.

Édesapja, Trsztyánszky Gergely sírja az egyik legrégebbi a temetőben, valamikor 1825 után készülhetett. Az enesei temetőben két kripta is található, itt kapott örök nyughelyet Enesey Sándor és Enesey Kálmán is, akik nagy szerepet játszottak az akkori vármegye életében is. – A temetőnkben vannak nagyon régi sírok. Fontos fel­adatunk ezeknek a gondozása, és a képviselő-testület is hasonlóképpen gondolkodik. Meg kell becsülnünk a múltunkat, mert nekünk, eneseieknek a temetőben is nagy múltunk van. Olyan egykori helybéliek nyughelye a temető, akik a község történelmében nagyon nagy szerepet játszottak – hangsúlyozta az elöljáró.

Mesterházy József hozzátette: – Az említett nemesek letették már névjegyüket. Rengeteget áldoztak a falunkért, többek között nekik köszönhetjük a község evangélikus iskoláját, vagy éppen a polgármesteri hivatalunk épületét is. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen az általuk épített kúriák ma közösségi helyszínként működnek a településen.