Sok apró rovar és bogár tűnhet fel a házban vagy a lakásban. Ezek közül van, ami könnyebben eltávolítható és kivédhető, ilyen például a hangya, a légy vagy esetleg a pókok. Ellenük egy-egy légypapír vagy jól irányzott fújásnyi rovarirtó is hatásos lehet. Sajnos azonban akadnak olyanok is, amikkel már sokkal nehezebb elbánni. Először is azért, mert olyan aprók, hogy észre sem vesszük, másodszor azért, mert sokan lehetnek, és nagyon jól el tudnak bújni. Nos, ilyenek az ágyi poloskák vagy népi nevükön a csimazok, palackák. Ezekkel a kis rovarokkal ráadásul még az is probléma, hogy történetesen szeretik a vérünket fogyasztani. Ha ez kellőképp ijesztően hangzott, lássuk, hogyan vehetjük észre a jelenlétüket, és mit tehetünk ellenük!

Hogyan ismerem fel?

Valószínűleg először fogod a nyomait felismerni és észrevenni, mint magát a rovart. A bőrön apró, viszkető, piros foltok jelezhetik az ágyi poloska jelenlétét, valamint a lepedőn kis barnás, feketés foltok, ami bármennyire szörnyűen hangzik is, a poloska ürüléke. Ezeken kívül a levedlett bőre segíthet még minket abban, hogy a nyomára bukkanjunk. Maga az állat 5-9 mm nagyságú, rozsdabarna színű, testét szőrszálak fedik, szárnya nincs. Éhesen, azaz táplálkozás előtt lapos és korongalakú. Lábai apró karmokban és tapadókorongokban végződnek, így ügyesen kapaszkodik meg szinte bármilyen felületen. Nyomait tehát nemcsak a lepedőn, az ágy háttámláján, hanem falon lévő képek sarkában is megtalálhatod. Lábaik lehetővé teszik, hogy a falon is könnyedén mozogjanak. Ha már többen vannak, akkor természetesen látványosabbak, főleg a búvóhelyük környékén, ami a könyvespolcok rejtett zugaiban, csillárokon, ablakkeretek felső részein is lehet. Alapvetően nem társas lény, táplálkozni például egyedül jár, de a búvóhelyek környékén összegyűlhetnek. Ez számunkra jó hír, mert így sokkal könnyebb meglátni őket. A fényt és a huzatot nem igen kedveleik, ám az éhség nagy úr, kivételes esetekben csíphet nappal is.

Hogyan kerül a lakásomba?

Használt bútorokkal, tárgyakkal, ruhákkal, szinte bármivel együtt bekerülhet a lakásba. Ezért is lehet jó gyakorlat a megelőzés szempontjából, hogy ha a használt bútort vagy ruhát egy alapos átvizsgálás és esetleg irtás után engeded be a lakásba. A városokban sokkal inkább lehet számítani a jelenlétükre, mint vidéken. A tömegközlekedésen is összeszedhetők sajnos a poloskák. Tévhit, hogy a poloskák csak a rendetlen, elhanyagolt, koszos lakásokban jelennek meg. Sajnos a tiszta, rendben tartott otthonok sincsenek védve ellenük. Ha tehát poloska kerül az otthonodba, ne ijedj meg, nem azért történt, mert elhanyagoltad a házimunkát.

Miért csíp meg?

Azért, mert vérrel táplálkozik, semmi mással. Többször is apróbbakat szúr a bőrbe, mert az eret általában nem találja meg elsőre. Ezért lehetsz tele reggelre kis apró, piros foltokkal. Ezek a foltok pedig kis helyen koncentrálódnak. Magát a csípést nem fogod érezni, viszont a helye valószínűleg viszketni fog, bár mindenkinél más lehet picit a csípésre adott reakció. Az ágyi poloska éjszaka aktív, akkor indul vacsorázni. Általában a nyakon, végtagokon találhatók meg a csípések nyomai. Olyan helyeken, amik kilógnak a hálóruha vagy takaró alól. Ha észleled magadon a csípések helyét, akkor emiatt azért ne aludj kezeslábasban a következő éjjel, mert amilyen pici az ágyi poloska, úgyis megtalálja hozzád az utat.

Milyen betegségeket terjeszt?

Az az egy szerencsénk van, hogy a kullanccsal ellentétben a poloska nem igazán terjeszt betegségeket. Azon kívül, hogy bosszantó kiütéseket és azt a tudatot hagyja bennünk, hogy az ágyunkba merészkedett egy betolakodó, más bajunk nem eshet. A nyálára adott allergiás reakció miatt viszket a csípés helye, de ennek erőssége egyénenként változó lehet. Ennek ellenére amint az első jeleket tapasztalatod, fordulj szakemberhez. Mivel a csípések helye viszket, ezért esetleg felállhat annak a veszélye, hogy kivakarjuk. Ilyen esetben nehezebben gyógyul a seb. A csípéseket érdemes lehet bőrgyógyásznak vagy háziorvosnak megmutatni, a viszketés ellen krémekkel védekezhetünk.

Hogyan tudok megszabadulni a poloskától?

Az ágyi poloska irtása nem egyszerű feladat, nem lesz elég egy kis rovaritóval lefújni az ágyat, sőt a mosás sem hoz szabadulást. Az a legjobb, ha szakemberre bízzuk a dolgot, aki a megfelelő szerekkel és eljárásokkal kezelni tudja a problémát. A matrac eltávolítása, vagy a szoba átrendezése szintén nem túl jó ötlet. Hiába költözünk át esetleg egy másik szobába aludni, a kis rovarok előbb-utóbb követni fognak minket, és abban biztosak lehetünk, hogy meg is találnak. Az ágyi poloska irtása tehát mindenképp szakértelmet igényel. Már az első gyanús jeleknél érdemes kapcsolatba lépni a szakemberekkel. Minél tovább halasztjuk ugyanis az irtást, kis vérszívóink annál többen lesznek.